Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T15:59+0300
https://ria.ru/20200216/1564843906.html
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564839730_228:448:3072:2048_1036x0_80_0_0_863b1832f06d12610131aa5a3f8bd1c5.jpg
РИА Новости

Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

15:59 16.02.2020
9207
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ Москве мужчина с ножом ранил двух прихожан храма
В Москве мужчина с ножом ранил двух прихожан храма
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Москве мужчина с ножом ранил двух прихожан храма
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом ранил двух человек. Полиция возбудила в отношении мужчины дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
Нападение на храм
Вчера, 11:35
Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве
"У нас в храме есть все необходимое в плане безопасности: камеры наблюдения и сотрудники храма, следящие за порядком. Поэтому, конечно, и сотрудники полиции и прихожане проявили бдительность, за что я им благодарен", - сказал настоятель.
"Во время воскресной литургии нападавший вбежал в алтарь, где встретил его я и помощник-алтарник. Он стал размахивать ножом и при попытке его обезвредить были ранены два алтарника", - привел детали инцидента Сладков.
Несмотря на инцидент, отметил он, служба продолжилась.
Храм Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
Вчера, 15:38Религия и мировоззрение
Эксперт предостерег от нагнетания истерии вокруг РПЦ
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, напавший нанес одному из алтарников один удар в плечо, второй потерпевший получил два ножевых ранения в плечо. Ранения, отметил собеседник агентства, незначительные и не угрожают жизни потерпевших.
29324194
Обсудить 2
Нападение в московском храмеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Храм Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
Эксперт предостерег от нагнетания истерии вокруг РПЦ
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Петр Павленский
Парижская прокуратура рассказала о задержании Павленского
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Нападение на храм
Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве
Капкейки
В баре рассказали о гибели девушки во время поедания пирожных
Оксана Пушкина
Пушкина назвала слова протоиерея о гражданских женах хайпом
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Коктейли
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Статуя Фемиды
Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток
Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Автомобиль реанимации на дороге
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния