Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом ранил двух человек. Полиция возбудила в отношении мужчины дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
"У нас в храме есть все необходимое в плане безопасности: камеры наблюдения и сотрудники храма, следящие за порядком. Поэтому, конечно, и сотрудники полиции и прихожане проявили бдительность, за что я им благодарен", - сказал настоятель.
"Во время воскресной литургии нападавший вбежал в алтарь, где встретил его я и помощник-алтарник. Он стал размахивать ножом и при попытке его обезвредить были ранены два алтарника", - привел детали инцидента Сладков.
Несмотря на инцидент, отметил он, служба продолжилась.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, напавший нанес одному из алтарников один удар в плечо, второй потерпевший получил два ножевых ранения в плечо. Ранения, отметил собеседник агентства, незначительные и не угрожают жизни потерпевших.