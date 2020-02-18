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2020-02-18T05:55+0300
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В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
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РИА Новости

В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России

05:47 18.02.2020 (обновлено: 05:55 18.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание Рейхстага
Здание Рейхстага
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Здание Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Депутаты бундестага от фракции "Левые" подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призывают не "развертывать войска на российской границе" в рамках учений "Защитник Европы 2020" (Defender 2020), чтобы не оскорбить жителей страны в преддверии 75-летия победы над фашизмом. Об этом сообщает RT.
В документе подчеркивается, что граждане России и бывших советских республик являются потомками людей, которые принесли самую большую жертву для освобождения Европы от фашизма во время Второй мировой войны.
"То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, — оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего Советского Союза, ведь это их предки принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны", — цитирует телеканал слова из обращения.
Депутаты от Левой партии подчеркивают, что немецкое правительство должно сделать выводы из истории и сделать шаг для достижения взаимопонимания и ослабления напряженности, однако вместо этого Берлин "оказывает решающую поддержку в переброске войск на восток и само отправляет войска для военных учений в Прибалтику и Польшу".
Бундестаг
31 января, 05:17
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Всего в учениях "Защитник Европы 2020" примут участие около 37 тысяч военных из разных стран Североатлантического альянса. Только американские военные планируют задействовать 13 тысяч единиц техники.
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Левая партия ГерманииПрибалтикаВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Бундестаг ГерманииНАТОГерманияЕвропаРоссияСССРБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Вот это номер!? Есть оказывается разумные люди в Германии?
18 февраля, 06:46
krugooo
21411201
а так же не провоцировать отдыхающих на турецких курортах. просто может плохо кончиться...
18 февраля, 06:04
mmilentich
685810011
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