В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Депутаты бундестага от фракции "Левые" подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призывают не "развертывать войска на российской границе" в рамках учений "Защитник Европы 2020" (Defender 2020), чтобы не оскорбить жителей страны в преддверии 75-летия победы над фашизмом. Об этом сообщает RT.
В документе подчеркивается, что граждане России и бывших советских республик являются потомками людей, которые принесли самую большую жертву для освобождения Европы от фашизма во время Второй мировой войны.
"То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, — оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего Советского Союза, ведь это их предки принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны", — цитирует телеканал слова из обращения.
Депутаты от Левой партии подчеркивают, что немецкое правительство должно сделать выводы из истории и сделать шаг для достижения взаимопонимания и ослабления напряженности, однако вместо этого Берлин "оказывает решающую поддержку в переброске войск на восток и само отправляет войска для военных учений в Прибалтику и Польшу".
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Всего в учениях "Защитник Европы 2020" примут участие около 37 тысяч военных из разных стран Североатлантического альянса. Только американские военные планируют задействовать 13 тысяч единиц техники.