США впервые за 25 лет перебросят в Европу военных для учений

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. США временно перебросят в Европу 20 тысяч военных для участия в масштабных учениях "Защитник Европы 2020" (Defender Europe) весной будущего года и ряде других учений, заявил в пятницу журналистам бригадный генерал Шон Барнаби.

"Мы доставим 20 тысяч американских солдат из США в Европу, и мы распределим их по странам Европы для участия в менее масштабных учениях… Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

В частности, он назвал такие учения, как "Быстрый ответ" (Quick response), "Удар клинка" (Saber Strike), "Дух союзничества" (Allied spirit), "Динамичный фронт" (Dynamic front). По его словам, переброска сил будет проведена в феврале-апреле 2020 года.

"Конечно, когда эти учения будут закончены, американские военные будут возвращены к местам дислоцирования в США", - добавил генерал.

Он заверил, что возвращение сил в США по итогам учений будет проведено как можно быстрее. При этом генерал, отвечая на вопрос о привязке этих учений к угрозе от России, подчеркнул, что учения не направлены против какой-либо конкретной страны, а имеют своей целью отработку взаимодействия и логистики на разных уровнях и будут сосредоточены на "стратегической готовности".

Военные США вместе с техникой отбудут из портов четырех штатов и прибудут в шесть европейских стран, откуда будут разными видами транспорта доставлены к месту проведения учений, говорится на сайте учений. Оценка способности европейских союзников при необходимости обеспечить подобную логистику тоже является одной из целей учений, сказал генерал.