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Костромская область
Костромская область
2020-02-18T05:45+0300
https://ria.ru/20200218/1564904578.html
Костромская область заинтересована в продаже в КНР фанеры и древплиты
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564868254_0:467:2728:2002_1036x0_80_0_0_c69c2a869a20470ea32307e57db2dada.jpg
РИА Новости

Костромская область заинтересована в продаже в КНР фанеры и древплиты

05:45 18.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛесовозы
Лесовозы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Лесовозы. Архивное фото
КОСТРОМА, 18 фев – РИА Новости. Костромская область заинтересована в продаже в КНР фанеры и древплиты, но китайцы пока предпочитают закупать древесину, сообщил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников.
По словам губернатора, спрос китайцев на древесину из Костромской области растет. Эта тенденция возникла несколько лет назад.
"Представители Китайской Народной Республики начали активно скупать высококлассный фанкряж березы. Наше преимущество – это не просто фанера, а именно белая березовая фанера. С этой точки зрения Костромская область идеальная сырьевая база", - сказал Ситников.
По его словам, есть опасения, что увеличение экспорта древесины в КНР приведет в конечном счете к тому, что там будет выпущена фанера более дешевая, которая придет на международные рынки и создаст проблемы в реализации фанеры, произведенной в России.
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"Очень важно свое сырье использовать, перерабатывать и уже в готовом виде продавать самим. Поэтому мы хотели бы, чтобы представители КНР покупали у нас фанеру, древплиту", - подчеркнул губернатор.
По данным администрации Костромской области, по итогам 2018 года объем внешнеторгового оборота региона с Китайской Народной Республикой составил 34,6 миллиона долларов США. "На самом деле это очень немного, данные за 2019 год пока не поступали, но, думаю, цифра увеличится за счет экспорта древесины", - прокомментировал губернатор.
Рассуждая на тему, повлияет ли ситуация со вспышкой коронавируса в КНР на сотрудничество с Костромской областью, Ситников ответил: "Не исключаю, но не драматизирую".
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По его словам, в регионе есть ряд предприятий, которые пользуются китайскими комплектующими и китайскими материалами. Сейчас у них есть небольшие сложности, но скоро, прогнозирует губернатор, все вернется к прежнему раскладу. "Будут пользоваться опять же этими материалами, когда все поутихнет. А мое глубокое убеждение, что через полтора-два месяца проблема коронавируса уйдет. Нам грипп проблем приносит гораздо больше, чем эти вирусы, которые формируются в юго-восточной Азии", - резюмировал глава региона.
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