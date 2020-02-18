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2020-02-18T04:26+0300
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Исследование выяснило, где продают самое дорогое российское шампанское
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РИА Новости

Исследование выяснило, где продают самое дорогое российское шампанское

04:26 18.02.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бокал с игристым вином. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самое дорогое игристое вино отечественного производства продается в Москве и Приморье, а самое дешевое - в Чувашии, выяснила IT-компания "Эвотор", проанализировав динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года (исследование имеется в распоряжении РИА Новости).
Для анализа использовались данные 600 тысяч онлайн-касс "Эвотор" по всей России.
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В январе 2020 года средняя цена на бутылку шампанского объемом 0,75 литра составила 252 рубля, увеличившись за год на 1,8%.
В 2019 году ставка акциза на шампанское не менялась, поэтому на цену напитка повлияли другие факторы - инфляция, повышение НДС, логистика и маркетинговые инициативы, говорят аналитики "Эвотора". В течение года стоимость игристого вина менялась неравномерно. Например, в Нижегородской области шампанское подорожало на 10%, а в Тюменской области наоборот подешевело на 11%.
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Самое дорогое шампанское компания "Эвотор" зафиксировала Москве. "В столице средняя цена за бутылку в январе составила 349 рублей (плюс 5,6% к предыдущему году). Также выше общероссийских цены в Приморском крае - 342 рубля (плюс 9%), Красноярском крае - 275 рублей (минус 1,3%), в Санкт-Петербурге ― 272 рубля (минус 5,7%), в Нижегородской области 263 рубля (плюс 10%)", - сообщили аналитики.
Дешевле 200 рублей бутылка игристого вина стоит в Челябинской области - 199 рублей (минус 1,1%), в Марий Эл - 194,8 рублей (плюс 10,9%), Курской области - 194,7 рубля (минус 7,9%), Пермском крае - 194,3 рубля (плюс 5,29%) и Чувашии - 181,5 рубля (плюс 1,8%).
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МоскваЧувашская Республика (Чувашия)Красноярский крайНижегородская областьТюменская областьПриморский крайСанкт-ПетербургЧелябинская областьОбщество
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