Исследование выяснило, где продают самое дорогое российское шампанское

В январе 2020 года средняя цена на бутылку шампанского объемом 0,75 литра составила 252 рубля, увеличившись за год на 1,8%.

В 2019 году ставка акциза на шампанское не менялась, поэтому на цену напитка повлияли другие факторы - инфляция, повышение НДС, логистика и маркетинговые инициативы, говорят аналитики "Эвотора". В течение года стоимость игристого вина менялась неравномерно. Например, в Нижегородской области шампанское подорожало на 10%, а в Тюменской области наоборот подешевело на 11%.