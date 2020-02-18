Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Ранее министр заявил, что Белоруссию якобы ждет "тяжелое время" и даже "война с Россией".
По словам Пушкова, чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на своего предшественника Павла Климкина.
"Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск", — написал Пушков в твиттере.
Парламентарий подчеркнул, что слова Пристайко никак не связаны с дипломатией.