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2020-02-18T01:05+0300
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Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
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РИА Новости

Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией

01:05 18.02.2020
90820
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Ранее министр заявил, что Белоруссию якобы ждет "тяжелое время" и даже "война с Россией".
По словам Пушкова, чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на своего предшественника Павла Климкина.
"Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск", — написал Пушков в твиттере.
Парламентарий подчеркнул, что слова Пристайко никак не связаны с дипломатией.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоСовет Федерации РФМИД УкраиныАлексей ПушковБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я жіву в Беларусі. Реально нам насільно навязывают ідеі с востока об союзе. В нете постоянные ролікі, что мы уже началі голодать і скакать, что Беларусь загібается і русскіх в Беларусі надо спасать. В Вітебске все только і шепчутся о войсках із Россіі☹️☹️☹️☹️
18 февраля, 08:08
נצניכ צאר
1113336141
Ну на самом деле война уже идёт, сейчас информативная. Россми явно давят на Лукашенко, выставляя его вором иждевенцем и т.д.
18 февраля, 09:01
КМКостя Магомедов
19321375
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