Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде

В 2003 году, после проверки, налоговые органы РФ обвинили нефтяную компанию ЮКОС в создании схемы уклонения от уплаты налогов с использованием подставных юридических лиц, зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением. На основании судебного решения в соответствии со статьей 115 УПК РФ был наложен арест на обыкновенные акции ОАО НК ЮКОС, находящиеся во владении двух иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре и острове Мен, – Hulley Enterprises Ltd. (Кипр) и Yukos Universal Ltd. (остров Мен). По данным Генпрокуратуры, эти компании являлись дочерними структурами компании Group Menatep Ltd., зарегистрированной на Гибралтаре, причем 59,5% акций этой компании принадлежали Михаилу Ходорковскому.

ЮКОСу выставили налоговые претензии на сумму более 700 миллиардов рублей. В связи с неспособностью компании рассчитаться по долгам, было открыто банкротное производство, активы проданы на торгах, а сама компания ликвидирована. Акционеры ЮКОСа не согласились с таким исходом дела.

В феврале 2005 года основные акционеры нефтяного концерна ЮКОС Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и кипрский фонд Veteran Petroleum Ltd. (вместе контролировали около 70,5% ЮКОС подали иски против России в Международный арбитражный суд в Гааге.

Иск основывался на положениях Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) 1994 года , международном соглашении о долгосрочном сотрудничестве в энергетической сфере, в котором закреплены гарантии защиты инвесторов при национализации имущества.

Экс-акционеры ЮКОСа заявили, что Россия, экспроприировав имущество, нарушила их права как иностранных инвесторов, что, по их мнению, является нарушением Договора к Энергетической хартии.

Хартия предусматривает, что сторонам дается три месяца для решения спора мирным путем.

Если согласия нет, то любая сторона может передать спор для разрешения в арбитражный суд ad hoc (третейский суд, собранный для разрешения конкретного спора). Суд учреждается в соответствии с регламентом ЮНИСТРАЛ, принятым Комиссией ООН по праву международной торговли в 1976 году, по которому часто разрешаются споры в третейских судах ad hoc.

Россия подписала , но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, но до завершения процедуры ратификации согласилась применять его на временной основе, то есть в той степени, в которой он не противоречит Конституции, законам и подзаконным нормативно-правовым актам страны. В августе 2009 года российская сторона на официальном уровне заявила об отказе от ратификации документа

18 октября 2009 года стал последним днем временного применения ДЭХ Россией. На этом основании Россия заявляет о неподсудности Гаагскому арбитражному суду при рассмотрении дел, ссылающихся на Энергетическую хартию.

Это возражение стороны было отвергнуто в промежуточном решении суда в ноябре 2009 года. Тем самым арбитражный суд обязал Россию придерживаться положений данного документа.

Иск подавался на сумму в размере 114 миллиардов долларов.

18 июля 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение по искам трех компаний , представляющих бывших акционеров ЮКОСа. Третейский суд частично удовлетворил требования экс-акционеров ЮКОСа к России, присудив им 50 миллиардов долларов вместо затребованных 114 миллиардов. По этому решению кипрские Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited должны получить компенсацию в 39,9 миллиарда долларов и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. – пенсионный фонд ЮКОСа – 8,2 миллиарда долларов.

Во исполнение данного решения иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества были поданы в целом ряде стран (США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии), так как решение Гаагского арбитража о компенсации требует одобрения национальным судом.

По данным на 12 февраля 2020 года, общие судебные издержки, которые были взысканы на основании решений соответствующих судов с бывших акционеров ЮКОСа в пользу России, составляют 6,7 миллиона долларов

28 января 2015 года Российская Федерация подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных международным арбитражем в рамках трех параллельных арбитражных разбирательств, инициированных бывшими мажоритарными акционерами ОАО "НК "ЮКОС" на основании Договора к Энергетической хартии.

В ходатайствах отмечалось, что арбитражные решения прямо противоречат двум решениям, ранее принятым независимыми палатами Европейского суда по правам человека ( в сентябре 2011 года в июле 2014 года ). Как заявил Минфин РФ, обе палаты единогласно постановили, что ОАО "НК "ЮКОС" занималось масштабным уклонением от уплаты налогов, что решения об их доначислении компании были правомерными и соответствовали законодательству РФ, что действия российских властей не были политически мотивированными, а также что ОАО "НК "ЮКОС" не подвергалось дискриминации.

В ходатайствах указывалось, что схема ЮКОСа по уклонению от уплаты налогов была бы признана незаконной налоговыми органами практически всех стран мира.

В ходатайствах также отмечалось, что иски бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа не должны были когда-либо рассматриваться международным арбитражем, поскольку спор носил чисто внутренний российский характер. Как подчеркивает Минфин, согласно Договору к Энергетической хартии международное арбитражное разбирательство может быть возбуждено лишь гражданами государства, которые осуществили инвестиции в компанию, находящуюся в другом государстве. Все действительно заинтересованные истцы в настоящем споре являются гражданами РФ, и ни один из них никогда не осуществлял иностранные инвестиции в ОАО "НК "ЮКОС".

РФ в ходатайствах требовала отмены решений на тех основаниях, что третейский суд не обладал юрисдикцией на рассмотрение исковых требований бывших акционеров ЮКОСа; суд нарушил собственный мандат; арбитры либо не привели обоснований, либо привели противоречивые обоснования в отношении ключевых аспектов своих решений; решения третейского суда нарушают публичный порядок, включая право РФ на применение надлежащей правовой процедуры рассмотрения хозяйственных споров.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги признал, что гаагский арбитраж, обязавший Россию выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, не имел надлежащей для этого компетенции. В разъяснениях, опубликованных на сайте суда, говорится о том, что Россия не ратифицировала договор к Энергетической хартии, на которую ссылались истцы. По мнению судей, привлекать страну к подобным спорам можно лишь после ратификации документа.

Суд Гааги также постановил выплатить Москве судебные издержки, понесенные в ходе разбирательства по искам.

В июле 2016 года экс-акционеры ЮКОСа обратились в Апелляционный суд Гааги для отмены решения Окружного суда Гааги и восстановления арбитражных решений о выплате 50 миллиардов долларов.

В свою очередь, российская сторона в ноябре 2017 года направила в Апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу бывших акционеров ЮКОСа.

В нем была развита позиция о том, что арбитражная оговорка не могла применяться к России без выполнения процедуры ратификации, поэтому у арбитража не было компетенции на рассмотрение этих исков.

В меморандуме также были приведены более расширенная доказательная база, свидетельские показания и экспертные заключения.

Со стороны Российской Федерации в слушаниях приняли участие представители Минюста России, Международного центра правовой защиты и иностранные адвокаты, представляющие интересы Российской Федерации.

В ходе слушаний основной упор в выступлениях российской стороны был сделан на изначальное отсутствие у гаагского арбитража права (юрисдикции) рассматривать упомянутый спор.

Российская сторона также представила суду целый ряд доказательств, подтверждающих, что по смыслу Договора к Энергетической хартии бывшие акционеры не являлись добросовестными инвесторами и не осуществляли инвестиции, оперируя вместо этого российскими активами, которые были получены незаконно. Суду была наглядно продемонстрирована разветвленная корпоративная структура ОАО "НК "ЮКОС", включавшая около 600 российских и иностранных компаний, которая в течение многих лет использовалась для сокрытия налогооблагаемой базы и конечных бенефициаров.

Кроме того, российская сторона заявила и о других ошибках, допущенных гаагским арбитражем.

Так, вопреки положениям Договора к Энергетической хартии арбитры не сочли нужным запросить мнение компетентных российских налоговых органов по существу выдвинутых истцами в адрес Российской Федерации претензий, произвольно истолковали российское законодательство, неверно рассчитали размер якобы понесенного акционерами ОАО "НК "ЮКОС" ущерба, а также пренебрегли своими обязанностями, перепоручив помощнику подготовку большей части арбитражного решения.

Ожидается, что Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу.