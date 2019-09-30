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РИА Новости

Суд Гааги огласит решение по делу акционеров ЮКОС 18 февраля 2020 года

15:57 30.09.2019 (обновлено: 16:21 30.09.2019)
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© AFP 2019 / ANP/Bart MaatЗаседание по делу Юкоса в Международном арбитражном суде в Гааге. Февраль 2016 года
Заседание по делу Юкоса в Международном арбитражном суде в Гааге. Февраль 2016 года
© AFP 2019 / ANP/Bart Maat
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
"Вынесение решения Апелляционным судом Гааги ожидается 18 февраля 2020 года", - сказал он.
По словам Кондакова, в понедельник в суде завершились слушания по апелляционной жалобе. В них приняли участие представители Минюста России, Международного центра правовой защиты и иностранные адвокаты, представляющие интересы РФ. На заседании российской стороной были вновь изложены основные ошибки, допущенные гаагским трибуналом. "Ни о каких добросовестных инвесторах, тем более иностранных, в данном споре речь ни шла. Прокручивание российских денег через подконтрольные офшоры с помощью так называемой "денежной карусели" также никак не подпадало под определение иностранных инвестиций", - сказал он.
Сами офшоры, по его словам, представляли собой типичные подставные компании, созданные и контролируемые олигархами "ЮКОСа" для ухода от налогов, отмывания денег и выплаты взяток. "Они не вели никакой хозяйственной деятельности в выбранных для них "налоговых гаванях" (Кипр и остров Мэн), возглавлялись ничего не решающими "директорами-импотентами" (термин введен в обиход самими юкосовскими олигархами), арендовали офисы в неприметных зданиях, по адресу которых были зарегистрированы десятки других аналогичных "контор по заготовке рогов и копыт". По команде своих российских хозяев они управляли "запятнанными" в ходе залоговых аукционов акциями, выдавая себя за добросовестных иностранных инвесторов, каковыми никогда не являлись", - заметил Кондаков.
"Российская сторона призвала голландский апелляционный суд вновь встать на сторону закона, сосредоточить свое внимание на правовой ущербности решения, вынесенного по этому неарбитрабельному по международным стандартам спору, не поддаваться доводам "мастеров по введению в заблуждение" и поддержать вынесенный ранее судом первой инстанции вердикт об отмене арбитражных решений", - добавил Кондаков.
Офис нефтяной компании ЮКОС в Москве
24 сентября, 12:09РИА Новости
Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОС - был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.
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Андрей КондаковРешение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСРоссия
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