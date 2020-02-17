Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге

"На внеочередной сессии палата депутатов одобрила проект закона, который вводит чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию на всей территории Парагвая из-за эпидемии денге", - говорится в сообщении палаты.

Эта мера, которая будет действовать 90 дней, позволит направлять больше средств из бюджета и различных фондов на борьбу с заболеванием.