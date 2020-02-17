Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T23:51+0300
https://ria.ru/20200217/1564902349.html
Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге
https://cdn23.img.ria.ru/images/150165/02/1501650290_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3ad8d669ee9f681c103c7f8fab8c4993.jpg
РИА Новости

Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге

23:51 17.02.2020
384
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Парламент Парагвая одобрил введение чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии денге, сообщает палата депутатов.
"На внеочередной сессии палата депутатов одобрила проект закона, который вводит чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию на всей территории Парагвая из-за эпидемии денге", - говорится в сообщении палаты.
Ранее аналогичное решение принял сенат страны.
Эта мера, которая будет действовать 90 дней, позволит направлять больше средств из бюджета и различных фондов на борьбу с заболеванием.
По данным минздрава страны, в 2020 году было подтверждено 4255 случаев заболевания денге и выявлено 85 290 подозрительных случаев. Переболел денге и президент Парагвая.
Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
3 декабря 2019, 11:58
На Филиппинах более полутора тысяч человек погибли от лихорадки денге
115200
Обсудить 0
ПарагвайВ мире
Рекомендуем
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер принимают участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"
Фундамент старинного здания в Израиле
В Израиле обнаружили храм XII века до нашей эры
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
В Женеве возобновятся переговоры сторон ливийского конфликта
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины
Вид на город Афины
Афины во вторник останутся без общественного транспорта
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Финляндия, Швеция, Дания, ФРГ, Нидерланды и Чехия обсудят реформу ВТО
Вид Рима, Италия
Главы МИД и Минобороны России и Италии соберутся в формате "2+2"
Волны на Черном море
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Города мира. Асунсьон
Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения Меркосур
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек
Государственный флаг Эстонии
Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Заседание Совета безопасности ООН
Совбез ООН обсудит исполнение минских соглашений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Баку потушили пожар в торговом центре "Садарак"
09:05Костромской губернатор прокомментировал работу нового правительства
09:03Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
09:01Росстандарт назвал количество АЗС с некачественным топливом
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Лента новостейМолния