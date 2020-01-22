Президент Парагвая заразился лихорадкой денге

Ранее глава государства почувствовал себя плохо, у него поднялась температура до 38,5 градуса и были другие симптомы, которые позволили врачам подозревать у него денге, которая в настоящее время распространяется в Парагвае.

Dio positivo: Mario Abdo Benítez tiene un cuadro de dengue, así lo confirmó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.https://t.co/LlkV2Y958G — ABC Digital (@ABCDigital) 22 января 2020 г.

"Что касается здоровья президента, то он находится в целом в хорошем состоянии, мы располагаем результатами анализов, они подтверждают, что президент болен денге", — сказал Массолени.

При этом он добавил, что глава государства продолжит работать с небольшими ограничениями.

В Парагвае в 2020 году зарегистрировано 94 случая денге в семи регионах, два подтвержденных случая смерти от лихорадки и 12 — по подозрительным причинам.