Президент Парагвая заразился лихорадкой денге

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 янв — РИА Новости. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес болен лихорадкой денге, сообщил министр здравоохранения страны Хулио Массолени в эфире телеканала ABC.
Ранее глава государства почувствовал себя плохо, у него поднялась температура до 38,5 градуса и были другие симптомы, которые позволили врачам подозревать у него денге, которая в настоящее время распространяется в Парагвае.
Dio positivo: Mario Abdo Benítez tiene un cuadro de dengue, así lo confirmó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.https://t.co/LlkV2Y958G— ABC Digital (@ABCDigital) 22 января 2020 г.
"Что касается здоровья президента, то он находится в целом в хорошем состоянии, мы располагаем результатами анализов, они подтверждают, что президент болен денге", — сказал Массолени.
При этом он добавил, что глава государства продолжит работать с небольшими ограничениями.
В Парагвае в 2020 году зарегистрировано 94 случая денге в семи регионах, два подтвержденных случая смерти от лихорадки и 12 — по подозрительным причинам.
Лихорадка денге — опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
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