Украина продаст три убыточных порта в Черном море

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Три государственных морских порта Три государственных морских порта Украины ("Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск"), которые имеют выход к Черному морю , были внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности, сообщил Фонд госимущества Украины (ФГИ) в Facebook

Ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о передаче более 300 предприятий в Фонд госимущества для их дальнейшей приватизации.

"Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Вот, например, три торговых морских порта "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск", - сообщили в ФГИ.

По данным Фонда, данные объекты являются очень убыточными для государства и не имеют средств на полную выплату заработной платы своим работникам.

"Наша задача – найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное – работников портов", говорится в сообщении.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства ранее заявил, что целью приватизации является "привлечение инвестиций для развития предприятий и создание новых рабочих мест".