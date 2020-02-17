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Украина продаст три убыточных порта в Черном море
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РИА Новости

Украина продаст три убыточных порта в Черном море

23:21 17.02.2020 (обновлено: 23:24 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолны на Черном море
Волны на Черном море
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Волны на Черном море. Архивное фото
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Три государственных морских порта Украины ("Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск"), которые имеют выход к Черному морю, были внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности, сообщил Фонд госимущества Украины (ФГИ) в Facebook.
Ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о передаче более 300 предприятий в Фонд госимущества для их дальнейшей приватизации.
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"Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Вот, например, три торговых морских порта "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск", - сообщили в ФГИ.
По данным Фонда, данные объекты являются очень убыточными для государства и не имеют средств на полную выплату заработной платы своим работникам.
"Наша задача – найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное – работников портов", говорится в сообщении.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства ранее заявил, что целью приватизации является "привлечение инвестиций для развития предприятий и создание новых рабочих мест".
В первом квартале 2020 года Фонд госимущества Украины планирует объявить более 200 аукционов. Для этих целей уже запустили виртуальную комнату данных, где потенциальный покупатель сможет ознакомиться с основной документацией объектов. В украинском правительстве рассчитывают, что это поможет упростить доступ к информации и сделать процесс приватизации более прозрачным.
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