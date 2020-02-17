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ЦБ рассказал о росте цен на алкоголь из-за изменения ставок акцизов
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РИА Новости

ЦБ рассказал о росте цен на алкоголь из-за изменения ставок акцизов

23:15 17.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлкогольная продукция в магазине
Алкогольная продукция в магазине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Алкогольная продукция в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Увеличение акцизов на алкогольную продукцию с 1 января приведет к росту средних цен на пиво в этом году на 0,8%, вино – на 3,5%, крепкие алкогольные напитки – на 1,2%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво выросли в России с 1 января 2020 года. Так, ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% выросли на 4% – до 544 рублей за литр. Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% включительно увеличились на 4,07% - до 435 рублей за литр. Размер ставок для пива и пивных напитков с долей содержания этилового спирта от 0,5% до 8,6% вырос на 4,76% - до 22 рубля за литр.
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"Полный перенос повышения акциза в розничную цену алкоголя при прочих равных условиях приведет к росту средних цен на пиво на 0,8%, вино – на 3,5%, крепкие алкогольные напитки – на 1,2%. Вклад в годовую инфляцию составит около 0,08 процентного пункта", - сказано в документе ЦБ.
При этом с 1 января также выросли акцизы на бензин, дизельное топливо, сигареты и легковые автомобили. В результате, прогнозирует ЦБ, цены на сигареты вырастут на 1,4%, а их вклад в инфляцию будет незначительным - менее 0,02 процентного пункта. Цены на бензин увеличатся на 0,7%, на дизельное топливо – на 0,5%, что в совокупности даст в инфляцию около 0,03 процентного пункта. Наконец, стоимость автомобилей в среднем подрастет на 0,2%, что окажет незначительное влияние на инфляцию.
Совокупный вклад прироста акцизов в годовую инфляцию может составить около 0,15 процентного пункта, отмечает Банк России.
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