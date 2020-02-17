ЦБ рассказал о росте цен на алкоголь из-за изменения ставок акцизов

"Полный перенос повышения акциза в розничную цену алкоголя при прочих равных условиях приведет к росту средних цен на пиво на 0,8%, вино – на 3,5%, крепкие алкогольные напитки – на 1,2%. Вклад в годовую инфляцию составит около 0,08 процентного пункта", - сказано в документе ЦБ.

При этом с 1 января также выросли акцизы на бензин, дизельное топливо, сигареты и легковые автомобили. В результате, прогнозирует ЦБ, цены на сигареты вырастут на 1,4%, а их вклад в инфляцию будет незначительным - менее 0,02 процентного пункта. Цены на бензин увеличатся на 0,7%, на дизельное топливо – на 0,5%, что в совокупности даст в инфляцию около 0,03 процентного пункта. Наконец, стоимость автомобилей в среднем подрастет на 0,2%, что окажет незначительное влияние на инфляцию.