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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

23:13 17.02.2020 (обновлено: 06:41 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты.
Поясняется, что документ направлен на восстановление с нынешнего года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который действовал до 2016 года. Предлагается исключить из ФЗ "О страховых пенсиях" статью 26.1, которая введена в действие федеральным законом №385-Ф3 от 29 декабря 2015 года.
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Согласно финансово-экономическому обоснованию, предлагаемая мера повысит расходы Пенсионного фонда России в текущем году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году - на 426,4 миллиарда, в 2022 году - на 524,6 миллиарда.
Расходы предлагается профинансировать за счет использования части профицита федерального бюджета, "размер которого в 2020 году составит 876,1 миллиарда рублей". Как отмечается, фактический объем расходов "может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров".
При этом правительство инициативу сенатора не поддержало.
В заключении отмечается, что изменение величины страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии представляют собой компенсацию инфляционных издержек. Эти издержки могут покрываться за счет зарплаты работающих пенсионеров, в связи с чем признание статьи 26.1 ФЗ "О страховых пенсиях" утратившей силу потребует дополнительного обоснования.
Также, как заявляет кабмин, инициатива представлена без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса, согласно которой проект закона должен определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.
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Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Уважаемые правители великой России, не надо быть пророком, чтобы знать простую истину. Все постановления, все законы которые вы принимаете или не принимаете, в будущем отразятся на вас, на ваших детя и внуках. Помните всегда, что принимая какой либо закон, вы творите будущее нашего государства. Помни, что вы не всегда будете работать в правительстве и через определенное время, вы будете зависеть от тех законов, которые пишите сегодня. Помните, что вы часть народа, по этому вы пишите законы которые будут давать возможность жить, а не выживать.
18 февраля, 05:52
Руслан Беставашвили
56131109
Это потому, что работающие пенсионеры с Хорошей пенсией и Зряплатой в основном чиновники всех мастей, и другая элита, и они "для себя любимых по глупости, во время повышения пенсионного возраста ввели это ограничение. Ну а теперь одумались. Лучше бы они вернули пенсионный возраст на место.
17 февраля, 23:40
Александр Невский
37201214
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