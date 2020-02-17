В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты.

Поясняется, что документ направлен на восстановление с нынешнего года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который действовал до 2016 года. Предлагается исключить из ФЗ "О страховых пенсиях" статью 26.1, которая введена в действие федеральным законом №385-Ф3 от 29 декабря 2015 года.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, предлагаемая мера повысит расходы Пенсионного фонда России в текущем году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году - на 426,4 миллиарда, в 2022 году - на 524,6 миллиарда.

Расходы предлагается профинансировать за счет использования части профицита федерального бюджета, "размер которого в 2020 году составит 876,1 миллиарда рублей". Как отмечается, фактический объем расходов "может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров".

При этом правительство инициативу сенатора не поддержало.

В заключении отмечается, что изменение величины страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии представляют собой компенсацию инфляционных издержек. Эти издержки могут покрываться за счет зарплаты работающих пенсионеров, в связи с чем признание статьи 26.1 ФЗ "О страховых пенсиях" утратившей силу потребует дополнительного обоснования.