В КЧР решают вопрос об увольнении врача после драки в больнице

"По факту инцидента, произошедшего 14 февраля 2020 года, будет проведено служебное расследование. В настоящее время врач-хирург находится на лечении в связи с травмой, полученной во время конфликта с пациентом. После его выздоровления, а также проведенного служебного расследования и на сновании результатов проверки осуществляемой ОМВД России по Малокарачаевскому району, и в строгом соответствии с ТК РФ, администрацией Малокарачаевской больницы будет вынесено решение о целесообразности пребывания врача на должности в этой медицинской организации", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.