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В КЧР решают вопрос об увольнении врача после драки в больнице
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РИА Новости

В КЧР решают вопрос об увольнении врача после драки в больнице

23:09 17.02.2020
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© Fotolia / PaoleseБольница
Больница
© Fotolia / Paolese
Больница. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Руководство больницы в Карачаево-Черкесии после служебного расследования и проверок решит, стоит ли увольнять врача после драки с посетителем, сообщает минздрав Карачаево-Черкесии.
Ранее полиции сообщили, что в регионе задержали местного жителя, который избил врача в больнице. Видео инцидента появилось в социальных сетях и СМИ. Как утверждается в публикациях, драка завязалась из-за ответа медика, который не понравился другу пациента на костылях.
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"По факту инцидента, произошедшего 14 февраля 2020 года, будет проведено служебное расследование. В настоящее время врач-хирург находится на лечении в связи с травмой, полученной во время конфликта с пациентом. После его выздоровления, а также проведенного служебного расследования и на сновании результатов проверки осуществляемой ОМВД России по Малокарачаевскому району, и в строгом соответствии с ТК РФ, администрацией Малокарачаевской больницы будет вынесено решение о целесообразности пребывания врача на должности в этой медицинской организации", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Как отмечается, к руководителю медицинской организации также будут приняты меры административного воздействия. С коллективом Малокарачаевской больницы проведена беседа о неукоснительном соблюдении принципов медицинской этики и деонтологии и недопущению конфликтных ситуаций. Данная ситуация будет обсуждена с медицинским сообществом КЧР, во избежание возникновения повторения подобных случаев, добавлено в сообщении.
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Малокарачаевский районПроисшествия
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