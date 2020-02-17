В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который избил врача в больнице

ПЯТИГОРСК, 17 фев - РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Карачаево-Черкесии задержали местного жителя, который избил врача в больнице, сообщает МВД по Карачаево-Черкесии.

Видео инцидента появилось в социальных сетях и СМИ. Как утверждается в публикациях, драка завязалась из-за ответа медика, который не понравился другу пациента на костылях.

"В дежурную часть ОМВД России по Малокарачаевскому району обратился врач-хирург районной больницы. Мужчина сообщил, что 14 февраля в помещении приемного отделения районной больницы 25-летний житель села Учкекен нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый был задержан, дал признательные показания.