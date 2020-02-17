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В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который избил врача в больнице
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РИА Новости

В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который избил врача в больнице

12:18 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЯТИГОРСК, 17 фев - РИА Новости. Полицейские в Карачаево-Черкесии задержали местного жителя, который избил врача в больнице, сообщает МВД по Карачаево-Черкесии.
Видео инцидента появилось в социальных сетях и СМИ. Как утверждается в публикациях, драка завязалась из-за ответа медика, который не понравился другу пациента на костылях.
"В дежурную часть ОМВД России по Малокарачаевскому району обратился врач-хирург районной больницы. Мужчина сообщил, что 14 февраля в помещении приемного отделения районной больницы 25-летний житель села Учкекен нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемый был задержан, дал признательные показания.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в МВД.
Сотрудник полиции
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)РоссияПроисшествия
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