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Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии
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РИА Новости

Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии

23:00 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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РИМ, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Рим, где пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2".
Как рассказала журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская, "в рамках данного визита также состоится встреча генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини".
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Вчера, 15:45
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
"Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества", - сказала Марковская.
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Сергей ШойгуРимРоссияИталияВ мире
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