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2020-02-18T07:50+0300
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В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
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РИА Новости

В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины

23:00 17.02.2020 (обновлено: 07:50 18.02.2020)
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© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Задержание украинских браконьеров нужно решать в правовом поле и отказаться от политизации ситуации, заявили российские политики.
Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России и выразил протест из-за задержания судна с украинскими браконьерами на борту. Внешнеполитическое ведомство потребовало освободить задержанных, вернуть судно и весь инвентарь
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
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"Есть факт браконьерства"

Сенатор Константин Косачев заявил, что Киев пытается придать ситуации политическое измерение, хотя его в ней быть не может.
"Есть факт браконьерства, и он подтвержден задержанными. Они согласились, что их задержали правильно, их задержали по сути", — сказал парламентарий в комментарии телеканалу RT.
По его словам, сейчас украинская сторона постарается устроить из этой ситуации "спектакль".
"Они будут делать ситуацию, когда "агрессивная Россия нападает на незалежную Украину". Можно только развести руками", — подчеркнул политик.
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Косачев отметил, что необходимо действовать исключительно в правовом поле. Сенатор добавил, что говорить о возвращении браконьеров можно будет после признания ими нарушения российского законодательства.
В противном случае между Россией и Украиной возникнет спор, который со стороны Москвы будет носить юридический характер, а в Киеве ему будут пытаться придать политическую окраску, заключил парламентарий.

"Рутинная работа"

В свою очередь, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал вызов поверенного рутинной дипломатической работой.
"Она не должна заслонять собой того факта, что всякий браконьер, неважно, российский он либо украинский, подлежит привлечению к ответственности за содеянное по законам любого цивилизованного государства", — заявил он РИА Новости.
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Задержание браконьеров

Два дня назад погрануправление ФСБ задержало браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту в Азовском море.
В ходе осмотра обнаружены более 290 экземпляров камбалы-калкана и ставная сеть.
Капитан судна заявил об отсутствии документов и разрешений на вылов рыбы, а также признался в браконьерском способе добычи.
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Ситуация на УкраинеАзовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Константин КосачевРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что же моряки не поплыли в воды ЕС "рыбачить" , и покази бы всему ЕС, как это надо делать "легально"?...
17 февраля, 23:11
Dublieris Ceļa
20314105209
Это уже уголовное дело , Украина поднимет шум , что их граждан убивают на собственной территории . Там потом деньгами не откупишься . Будут ужесточать санкции , а это десятки миллиардов убытков Российской казне. Оно того не стоит . За каждого убитого по миллиарду долларов из кармана Российских налогоплательщиков , слишком высокая цена .
18 февраля, 00:05
freizdorf
20657101131
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