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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T22:06+0300
https://ria.ru/20200217/1564901069.html
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156050/44/1560504498_0:42:960:582_1036x0_80_0_0_350f0b18a7f75c7fbe51cd2eac6f09f9.jpg
РИА Новости

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

22:06 17.02.2020
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Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камишлия – Шейрек – Деллик – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Шавкат – Деллик – Шейрек – Камишлия в провинции Хасеке", - сказал Журавлев.
Также подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка. Кроме того прошло воздушное патрулирование.
Журавлев добавил, что все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.
За прошедшие сутки медицинскими специалистам Минобороны РФ оказана помощь 206 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камишлия провинции Хасеке.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
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