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Директор "Ленкома" опроверг данные о госпитализации Инны Чуриковой
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РИА Новости

Директор "Ленкома" опроверг данные о госпитализации Инны Чуриковой

21:53 17.02.2020 (обновлено: 22:03 17.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Инна Чурикова . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг информацию СМИ о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой.
Ранее ряд СМИ написал, что Чурикова якобы "оказалась в больнице", "находится на лечении".
"Это уже становится невыносимым - сочиняют, что хотят. У Инны Михайловны чуть поднялось давление, и она сама съездила к своему врачу. Только что с ней разговаривал - сейчас Инна Михайловна дома, чувствует себя хорошо, все в порядке", - сказал Варшавер РИА Новости.
Чурикову госпитализировали в июле прошлого года после того, как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева". Спустя две недели ее выписали.
Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве. Архивное фото
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КультураЛенкомИнна ЧуриковаОбщество
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