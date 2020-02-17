Директор "Ленкома" опроверг данные о госпитализации Инны Чуриковой

"Это уже становится невыносимым - сочиняют, что хотят. У Инны Михайловны чуть поднялось давление, и она сама съездила к своему врачу. Только что с ней разговаривал - сейчас Инна Михайловна дома, чувствует себя хорошо, все в порядке", - сказал Варшавер РИА Новости.