Директор "Ленкома" опроверг данные о госпитализации Инны Чуриковой

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг информацию СМИ о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой.
Ранее ряд СМИ написал, что Чурикова якобы "оказалась в больнице", "находится на лечении".
"Это уже становится невыносимым - сочиняют, что хотят. У Инны Михайловны чуть поднялось давление, и она сама съездила к своему врачу. Только что с ней разговаривал - сейчас Инна Михайловна дома, чувствует себя хорошо, все в порядке", - сказал Варшавер РИА Новости.
Чурикову госпитализировали в июле прошлого года после того, как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева". Спустя две недели ее выписали.
5 октября 2018, 10:20КультураПутин отметил талант народной артистки СССР Инны Чуриковой