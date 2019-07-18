Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в московском театре " Русская песня", сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса.

"Врачи занимаются ее состоянием. Результаты обследования будут известны позже", - сказал Варшавер.

Актриса внезапно упала со сцены в конце второго акта. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках.

Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.