Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T22:56Z
https://ria.ru/20190718/1556674316.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155218/47/1552184779_0:191:2786:1758_1036x0_80_0_0_35eccc787374474bb098765194bd3ca4.jpg
РИА Новости
Культура

Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля

Вчера, 22:56
16795
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Народная артистка СССР Инна Чурикова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в московском театре " Русская песня", сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса.
"Врачи занимаются ее состоянием. Результаты обследования будут известны позже", - сказал Варшавер.
Актриса внезапно упала со сцены в конце второго акта. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках.
Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.
После перерыва в несколько минут Михайлов вышел к зрителям, извинившись со сложившуюся ситуацию. Он сослался на состояние здоровья актрисы и пожелал ей скорейшего выздоровления.
Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве
5 октября 2018, 01:48
Биография Инны Чуриковой
255118513
Обсудить 1
КультураЛенкомИнна ЧуриковаМосква
Рекомендуем
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После ЧП в Шереметьево госпитализировали одного человека
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Лента
новостей
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Пресс-конференция российских участников ралли "Шелковый путь – 2019"
Пляжный отдых в Москве
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Цистерны в нефтеналивном порту
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Калининская АЭС
На Калининской АЭС отключились три энергоблока
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал договор с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан
Скриншот видео интервью с супругами Гербертом Делайглом и Мэрилин
Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" готов к переговорам по транзиту
Фотография актрисы Кортни Кокс, обработанная приложением FaceApp
Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
09:38Выплаты клиентам банка "Жилкредит" начнутся не позднее 2 августа
09:34СК завел дело после взрыва емкости с топливом в Тверской области
Лента новостейМолния