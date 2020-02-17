В Ленобласти двух полицейских подозревают в получении взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Начальник одного из территориальных отделений полиции . Начальник одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района Ленинградской области и его заместитель подозреваются в получении взяток от предпринимателя, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

"Оперативники Управления собственной безопасности ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изобличили начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района Ленинградской области и его заместителя в том, что они неоднократно получали незаконное денежное вознаграждение от коммерсанта, занимающегося торговлей в городе Мурино", - говорится в сообщении.

По версии службы собственной безопасности, подозреваемые получали незаконное денежное вознаграждение за покровительство деятельности бизнесмена. Установлено, что полицейские в общей сложности получили от предпринимателя 3,8 миллиона рублей.

Отмечается, что на основании материалов, подготовленных сотрудниками Управления собственной безопасности Главка, СУСК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки". Один из полицейских задержан.