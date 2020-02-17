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Убитая в Подмосковье женщина дважды забирала заявления о побоях
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РИА Новости

Убитая в Подмосковье женщина дважды забирала заявления о побоях

20:35 17.02.2020
5074
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Убитая в подмосковном Селятино многодетная мать дважды обращалась в полицию с жалобами на побои со стороны мужа, но затем забирала назад свои заявления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
В минувшее воскресенье в комнате общежития в Селятино мужчина убил жену и затем покончил с собой в присутствии сына. По предварительным данным, конфликт между супругами произошёл на фоне развода. Семья многодетная, в ней пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних. Предварительная опека над детьми будет оформлена на их бабушку. Детям оказывается психологическая помощь. СК в Подмосковье возбудил уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
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"В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского ОП поступало два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения её супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения", - сказали агентству в ведомстве.
При этом убитая также дважды забирала заявления, попросив прекратить проверку, отмечает ГУ МВД.
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Обсудить 5
Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Жалела убийцу. Ну как же дитачки без папки будут, бьёт - значит любит. А теперь чего? Ни папки ни мамки и дети сироты. Сколько таких трагедий удалось бы избежать, если бы закон в России работал как в цивилизованных странах - развод +судебный запрет на приближении к дому. Человек, супруг, это не собственность и насилие, какими бы намерениями не оправдывалось, недопустимо.
17 февраля, 20:48
Alex Fedorov
800008
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