Убитая в Подмосковье женщина дважды забирала заявления о побоях

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Убитая в подмосковном Селятино многодетная мать дважды обращалась в полицию с жалобами на побои со стороны мужа, но затем забирала назад свои заявления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
В минувшее воскресенье в комнате общежития в Селятино мужчина убил жену и затем покончил с собой в присутствии сына. По предварительным данным, конфликт между супругами произошёл на фоне развода. Семья многодетная, в ней пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних. Предварительная опека над детьми будет оформлена на их бабушку. Детям оказывается психологическая помощь. СК в Подмосковье возбудил уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью.
"В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского ОП поступало два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения её супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения", - сказали агентству в ведомстве.
При этом убитая также дважды забирала заявления, попросив прекратить проверку, отмечает ГУ МВД.