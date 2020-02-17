Убитая в Подмосковье женщина дважды забирала заявления о побоях

Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье

Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье

"В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского ОП поступало два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения её супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения", - сказали агентству в ведомстве.