"Аэрофлот" сократил число рейсов в Китай

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сократила число рейсов в Китай , об этом она сообщает на своём сайте

"Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в Китай в связи со снижением спроса. С 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы: SU200/201 "Шереметьево" — Пекин — "Шереметьево", SU208/209 "Шереметьево" — Шанхай — "Шереметьево", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в этот период будут продолжены ежедневные рейсы SU204/SU205 "Шереметьево" - Пекин - "Шереметьево", SU206/SU207 "Шереметьево" - Шанхай - "Шереметьево".

Кроме того, с 17 по 29 февраля сокращается частота выполнения рейсов SU220/221 из "Шереметьево" в Гуанчжоу и обратно. Полеты в этот период будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С 1 по 28 марта отменяются ежедневные рейсы: SU200/201 "Шереметьево" - Пекин - "Шереметьево", SU206/207 "Шереметьево" - Шанхай - "Шереметьево". В этот период будут продолжены ежедневные рейсы: SU204/SU205 из "Шереметьево" в Пекин и обратно, SU208/SU209 из "Шереметьево" в Шанхай и обратно.

С 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU220/221 из "Шереметьево" в Гуанчжоу и обратно. Полеты в этот период будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU212/213 из "Шереметьево" в Гонконг и обратно. Полеты в этот период будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.