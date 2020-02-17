Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T21:26+0300
https://ria.ru/20200217/1564898984.html
"Аэрофлот" сократил число рейсов в Китай
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/34/1556113438_0:0:3057:1719_1036x0_80_0_0_d46a6b2a21eee55038c0f8ed29e6fc0d.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" сократил число рейсов в Китай

20:31 17.02.2020 (обновлено: 21:26 17.02.2020)
1792
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сократила число рейсов в Китай, об этом она сообщает на своём сайте.
"Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в Китай в связи со снижением спроса. С 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы: SU200/201 "Шереметьево" — Пекин — "Шереметьево", SU208/209 "Шереметьево" — Шанхай — "Шереметьево", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что в этот период будут продолжены ежедневные рейсы SU204/SU205 "Шереметьево" - Пекин - "Шереметьево", SU206/SU207 "Шереметьево" - Шанхай - "Шереметьево".
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 18:35
"Аэрофлот" отозвал допуск на полеты в ЮАР
Кроме того, с 17 по 29 февраля сокращается частота выполнения рейсов SU220/221 из "Шереметьево" в Гуанчжоу и обратно. Полеты в этот период будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
С 1 по 28 марта отменяются ежедневные рейсы: SU200/201 "Шереметьево" - Пекин - "Шереметьево", SU206/207 "Шереметьево" - Шанхай - "Шереметьево". В этот период будут продолжены ежедневные рейсы: SU204/SU205 из "Шереметьево" в Пекин и обратно, SU208/SU209 из "Шереметьево" в Шанхай и обратно.
С 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU220/221 из "Шереметьево" в Гуанчжоу и обратно. Полеты в этот период будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
С 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU212/213 из "Шереметьево" в Гонконг и обратно. Полеты в этот период будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов " Аэрофлота " в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево".
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
611202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАэрофлотКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
Эксперт предположил, где власти КНДР покупали лошадей для Ким Чен Ына
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
Добыча нефти
Российская дочка "Белоруснефти" будет добывать нефть для Белоруссии
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Приморье привезли крупную партию овощей из Китая
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Стенд телекомпании НТВ
НТВ не комментирует штраф от Ofcom за передачу о Скрипалях
Государственный флаг Эстонии
Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о готовности помочь итальянским компаниям
Строительство газопровода
Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Иванович Микоян выступает на Первом Всесоюзном совещании стахановцев в Кремле. 1935 год
"Нас много — Микоян один". Карьера политического вегетарианца
Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018
Роухани рассказал об отношениях Ирана с Россией и Китаем
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Росстандарт назвал количество АЗС с некачественным топливом
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
Лента новостейМолния