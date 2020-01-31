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Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем
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РИА Новости

Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем

15:45 31.01.2020 (обновлено: 16:37 31.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все авианаправления с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с распространением коронавируса.
"Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг ", - сказала Голикова журналистам.
По ее словам, по соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе.
"Все будут прилетать в Шереметьево. Будет отдельно выделен терминал F, где будет организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и работа сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы - или они будут направлены в медицинские учреждения... или отпущены домой", - добавила вице-премьер.
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2002014
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыАэрофлотКитайРоссияВ мире
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