Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем

"Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг ", - сказала Голикова журналистам.

По ее словам, по соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе.

"Все будут прилетать в Шереметьево. Будет отдельно выделен терминал F, где будет организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и работа сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы - или они будут направлены в медицинские учреждения... или отпущены домой", - добавила вице-премьер.