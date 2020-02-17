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В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
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РИА Новости

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России

20:30 17.02.2020 (обновлено: 21:29 17.02.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. В Министерство иностранных дел Украины вызвали российского временного поверенного в делах, ему выразили протест в связи с задержанием четырех браконьеров в Азовском море.
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что дипломату передали требование освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", — отметили в пресс-службе.
Крымское погрануправление ФСБ 15 февраля сообщило о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря.
В ходе осмотра нашли более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также ставную сеть.
Капитан судна заявил об отсутствии документов и разрешений на вылов рыбы, он также признал браконьерский способ добычи.
Статуя Фемиды
16 февраля, 16:04
Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток
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