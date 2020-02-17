В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", — отметили в пресс-службе.