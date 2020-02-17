Вучич подарил Шойгу охотничье ружье

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Президент Сербии Александр Вучич подарил главе минобороны РФ Сергею Шойгу охотничье ружье, а от гостя получил в подарок альбом с его графикой и работами по дереву.

Шойгу находится с рабочим визитом в Белграде. Сербская сторона отмечает, что это его первая зарубежная поездка после повторного назначения на должность министра обороны России.

"Спасибо Сергею за особый подарок – альбом с его рисунками, графикой и работами по дереву… В подарок дорогому другу – охотничье ружье "Црвена Застава", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram и разместил фотографии.

Утром главу Минобороны России в Белграде торжественно встретил сербский коллега Александр Вулин с почетным караулом перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Шойгу затем осмотрел с сербским министром выставку "Оборона 78", посвященную бомбардировкам НАТО 1999 года.