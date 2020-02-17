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Вучич подарил Шойгу охотничье ружье
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РИА Новости

Вучич подарил Шойгу охотничье ружье

20:17 17.02.2020 (обновлено: 20:18 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
 Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подарил главе минобороны РФ Сергею Шойгу охотничье ружье, а от гостя получил в подарок альбом с его графикой и работами по дереву.
Шойгу находится с рабочим визитом в Белграде. Сербская сторона отмечает, что это его первая зарубежная поездка после повторного назначения на должность министра обороны России.
"Спасибо Сергею за особый подарок – альбом с его рисунками, графикой и работами по дереву… В подарок дорогому другу – охотничье ружье "Црвена Застава", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram и разместил фотографии.
Утром главу Минобороны России в Белграде торжественно встретил сербский коллега Александр Вулин с почетным караулом перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Шойгу затем осмотрел с сербским министром выставку "Оборона 78", посвященную бомбардировкам НАТО 1999 года.
Главе Минобороны РФ торжественно вручили звание почетного доктора Университета обороны в Доме гвардии армии Сербии. Он также совместно с Вулиным возложил венки и участвовал в закладке капсулы с землей для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда".
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Александр ВулинАлександр ВучичНАТОСергей ШойгуСербияРоссияБелград (город)В мире
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