В Киеве заявили о "проедании" украинской экономики

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр экономики Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.

"Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте — 17 процентов, все остальное это сырье. <...> В перерабатывающей промышленности — три процента высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир", — приводит слова министра издание "Экономическая правда".

По словам политика, только для того, чтобы догнать Белоруссию или Словакию по степени износа основных фондов в экономике, Украине потребуется 100 миллиардов долларов инвестиций в течение 50 лет.

"С 90-х та промышленность, которая нам осталась, — по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было", — заявил Милованов.