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В Киеве заявили о "проедании" украинской экономики
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РИА Новости

В Киеве заявили о "проедании" украинской экономики

19:40 17.02.2020 (обновлено: 20:27 17.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyВид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото
Вид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
"Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте — 17 процентов, все остальное это сырье. <...> В перерабатывающей промышленности — три процента высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир", — приводит слова министра издание "Экономическая правда".
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По словам политика, только для того, чтобы догнать Белоруссию или Словакию по степени износа основных фондов в экономике, Украине потребуется 100 миллиардов долларов инвестиций в течение 50 лет.
"С 90-х та промышленность, которая нам осталась, — по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было", — заявил Милованов.
Причиной подобного положения он назвал вывод денег из страны и украинских компаний.
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