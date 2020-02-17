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Вучич угостил Шойгу ракией из айвы
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РИА Новости

Вучич угостил Шойгу ракией из айвы

18:51 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в социальных сетях, что встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и угостил его национальным фруктовым дистиллятом.
Шойгу находится с рабочим визитом в Белграде. Сербская сторона отмечает, что это его первая зарубежная поездка после повторного назначения на должность министра обороны России.
"Дуневачу (ракия, алкогольный дистиллят из айвы - ред.) в знак гостеприимства для дорогого гостя! Президент Республики Сербия Александр Вучич встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу", - написал он в своем аккаунте в Instagram и разместил фотографию неофициальной встречи.
Утром главу Минобороны России в Белграде торжественно встретил сербский коллега Александр Вулин с почетным караулом перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Затем Шойгу осмотрел с сербским министром выставку "Оборона 78", посвященную бомбардировкам НАТО 1999 года.
Главе Минобороны РФ торжественно вручили звание почетного доктора Университета обороны в Доме гвардии армии Сербии. Он также совместно с Вулиным возложил венки и участвовал в закладке капсулы с землей для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда".
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