Вучич угостил Шойгу ракией из айвы

Шойгу находится с рабочим визитом в Белграде. Сербская сторона отмечает, что это его первая зарубежная поездка после повторного назначения на должность министра обороны России.

Главе Минобороны РФ торжественно вручили звание почетного доктора Университета обороны в Доме гвардии армии Сербии. Он также совместно с Вулиным возложил венки и участвовал в закладке капсулы с землей для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда".