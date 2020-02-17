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Мэра подконтрольного Украине Светлодарска заподозрили в сепаратизме
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РИА Новости

Мэра подконтрольного Украине Светлодарска заподозрили в сепаратизме

18:43 17.02.2020 (обновлено: 18:45 17.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРеферендум в Донецкой и Луганской областях
Референдум в Донецкой и Луганской областях
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Референдум в Донецкой и Луганской областях. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Мэр города Светлодарск (подконтрольная Киеву часть Донецкой области) Анатолий Брехунец заключен под круглосуточный домашний арест по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"По ходатайству прокуратуры Донецкой области Светлодарска городскому главе, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, Краматорским городским судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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По информации прокуратуры, в мае 2014 года мэр Светлодарска внес в повестку дня сессии администрации города вопрос о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения референдума о самоопределении Донецкой народной республики и положительно проголосовал по нему.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСветлодарскДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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