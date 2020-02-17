Мэра подконтрольного Украине Светлодарска заподозрили в сепаратизме

"По ходатайству прокуратуры Донецкой области Светлодарска городскому главе, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, Краматорским городским судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении на сайте ведомства.