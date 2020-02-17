Шойгу присвоили звание почетного доктора университета обороны в Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Министру обороны Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу присвоено звание почетного доктора университета обороны министерства обороны Сербии

Звание вручается за выдающиеся научные или общественные заслуги, содействие в развитии высшего образования, науки и технологий.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу внёс неизмеримый вклад в развитие двусторонних отношений в сфере обороны, в том числе военного образования", - сказал ректор университета Горан Радованович на торжественной церемонии.

По словам ректора, в России получили военное образование более 50 военных, в том числе преподаватели университета обороны Сербии. "В свою очередь свой богатый опыт и знания, полученные в России, они передают сербским военным", - отметил он.

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Шойгу за оказанную честь. "Вы оказали нам честь тем, что мы можем называть вас своим, и что наши курсанты смогут с гордостью говорить о вас, как о человеке, у которого есть чему поучиться", - сказал Вулин.

Он отметил, что благодаря министру обороны РФ и главнокомандующему ВС РФ президенту Владимиру Путину российские войска стали сильной, мощной армией, способной сохранять мир. "Вы создали высокотехнологичную армию, которая использует самые современные технологии и стратегии, которая защищает каждого своего военнослужащего", - отметил сербский министр. Он подчеркнул, что российская армия способна действовать в любой точке мира и оборонять друзей и союзников.

В свою очередь Шойгу поблагодарил университет за оказанную честь стать почётным доктором одного из престижнейших учебных заведений Сербии.

"Благодарю вас за высокую оценку моего труда и присвоение звания почётного доктора университета обороны. Буду и впредь делать всё возможное для укрепления дружественных связей между народами и армиями России и Сербии", - подчеркнул российский министр. Сергей Шойгу

Он рассказал, что ежегодно растёт количество двусторонних мероприятий по линии министерств обороны.

"На регулярной основе проводятся совместные учения видов и родов войск. Набирает обороты взаимодействие в области военного образования. Неизменно увеличивается число подготовленных в России для сербских вооружённых сил высококлассных специалистов", - сообщил глава Минобороны РФ.

По его словам, динамичному развитию военного сотрудничества двух стран способствуют давние глубокие связи и духовная близость двух народов.

Он отметил, что сегодня Сербия налаживает новую жизнь, при этом значительная часть общества сплотилась вокруг руководства страны, которое в непростых условиях ведёт самостоятельную внешнюю политику.

"В том числе поддерживает Россию в вопросах противодействия намеренному искажению событий Второй мировой войны, попыткам отдельных стран переписать наше героическое прошлое, навязать в кумиры приспешников нацизма, реабилитировать фашизм", - обратил внимание собравшихся министр.

По мнению министра, совместная борьба против гитлеровцев и их пособников стала важной вехой в отношениях между двумя странами.