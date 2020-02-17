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2020-02-17T18:36+0300
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Шойгу присвоили звание почетного доктора университета обороны в Сербии
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РИА Новости

Шойгу присвоили звание почетного доктора университета обороны в Сербии

18:35 17.02.2020 (обновлено: 18:36 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу присвоено звание почетного доктора университета обороны министерства обороны Сербии.
Звание вручается за выдающиеся научные или общественные заслуги, содействие в развитии высшего образования, науки и технологий.
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"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу внёс неизмеримый вклад в развитие двусторонних отношений в сфере обороны, в том числе военного образования", - сказал ректор университета Горан Радованович на торжественной церемонии.
По словам ректора, в России получили военное образование более 50 военных, в том числе преподаватели университета обороны Сербии. "В свою очередь свой богатый опыт и знания, полученные в России, они передают сербским военным", - отметил он.
Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Шойгу за оказанную честь. "Вы оказали нам честь тем, что мы можем называть вас своим, и что наши курсанты смогут с гордостью говорить о вас, как о человеке, у которого есть чему поучиться", - сказал Вулин.
Он отметил, что благодаря министру обороны РФ и главнокомандующему ВС РФ президенту Владимиру Путину российские войска стали сильной, мощной армией, способной сохранять мир. "Вы создали высокотехнологичную армию, которая использует самые современные технологии и стратегии, которая защищает каждого своего военнослужащего", - отметил сербский министр. Он подчеркнул, что российская армия способна действовать в любой точке мира и оборонять друзей и союзников.
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В свою очередь Шойгу поблагодарил университет за оказанную честь стать почётным доктором одного из престижнейших учебных заведений Сербии.
"Благодарю вас за высокую оценку моего труда и присвоение звания почётного доктора университета обороны. Буду и впредь делать всё возможное для укрепления дружественных связей между народами и армиями России и Сербии", - подчеркнул российский министр.
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Сергей Шойгу
Он рассказал, что ежегодно растёт количество двусторонних мероприятий по линии министерств обороны.
"На регулярной основе проводятся совместные учения видов и родов войск. Набирает обороты взаимодействие в области военного образования. Неизменно увеличивается число подготовленных в России для сербских вооружённых сил высококлассных специалистов", - сообщил глава Минобороны РФ.
По его словам, динамичному развитию военного сотрудничества двух стран способствуют давние глубокие связи и духовная близость двух народов.
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Он отметил, что сегодня Сербия налаживает новую жизнь, при этом значительная часть общества сплотилась вокруг руководства страны, которое в непростых условиях ведёт самостоятельную внешнюю политику.
"В том числе поддерживает Россию в вопросах противодействия намеренному искажению событий Второй мировой войны, попыткам отдельных стран переписать наше героическое прошлое, навязать в кумиры приспешников нацизма, реабилитировать фашизм", - обратил внимание собравшихся министр.
По мнению министра, совместная борьба против гитлеровцев и их пособников стала важной вехой в отношениях между двумя странами.
"Поэтому особенно ценно, что на параде Победы 9 мая российские и сербские военнослужащие пройдут по Красной площади в едином строю", - добавил Шойгу.
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