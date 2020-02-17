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На Украине завели новое дело по событиям "евромайдана"
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РИА Новости

На Украине завели новое дело по событиям "евромайдана"

18:30 17.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело в рамках расследования событий "евромайдана", заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский.
По его словам, за последнюю неделю было зарегистрировано еще одного уголовное дело.
"Внесены в сведения ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - ред.) в ходе осуществления расследования именно майдановских дел", - цитирует следователя агентство "РБК-Украина".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Государственное бюро расследований УкраиныСитуация на УкраинеЕвромайданВ мире
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