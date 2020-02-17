У россиянки на лайнере Diamond Princess диагностировали коронавирус

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Находящаяся на лайнере Находящаяся на лайнере Diamond Princess россиянка заразилась коронавирусом , рассказали в посольстве.

Ее доставят в больницу. В диппредставительстве отметили, что контролируют ситуацию и намерены оказывать помощь гражданам России.

Представитель посольства рассказал РИА Новости, что заболевшая соотечественница не обращась к дипломатам с просьбой об эвакуации, однако по японским законам должна быть в находиться в медучреждении.

По словам замглавы МИД Игоря Моргулова, для начала эвакуации требуется дождаться завершения карантина. Это должно произойти 19 февраля.

Обстановка на корабле

Сейчас на борту лайнера находятся несколько россиян. Так, один из них, врач-стоматолог из Омска Сергей Попов в разговоре с RT рассказал, что никаких мер ка корабле не усиливали.

По его словам, пассажиры могут гулять без ограничений. Им выдали хозяйственные средства для самостоятельной уборки кают, а также резиновые перчатки и чистящие средства.

Специалисты взяли у людей на лайнере мазок с щеки на анализы, результаты которых пообещали получить "сегодня-завтра". Медики заявили, что после этого не заразившихся коронавирусом пассажиров начнут эвакуировать с корабля.

Лайнер на карантине

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Корабль был помещен на карантин, так как покинувший судно в Гонконге пассажир позже заболел коронавирумом.

На борту судна находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. Общее число заразившихся превысило на нем 450 человек.