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https://ria.ru/20200207/1564412559.html
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
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РИА Новости

"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess

18:27 07.02.2020 (обновлено: 18:48 07.02.2020)
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Круизное судно Diamond Princess стоит на карантине в Японии из-за коронавируса. В числе пассажиров — более 20 россиян. Ситуация на корабле — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2020 / JIJI PRESS

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

Пассажир на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AP Photo / @daxa_tw

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
© REUTERS / Kyodo

На корабле действует карантин.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Sawyer Smith

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

Каюта круизного лайнера Diamond Princess, где пассажиры находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус на борту, в Йокогаме, Япония. 6 февраля 2020 года
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
© AFP 2020 / STR

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

Персонал в защитных костюмах загружает предметы первой необходимости для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Kyodo

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Скорая помощь забирает в больницу людей с круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

Оцепление возле круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

У россиян коронавируса не выявили.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусакоронавирусыЯпонияФото
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