Шойгу заложил камень в основание Вечного огня в Белграде

БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заложил камень в основание Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда.
Мемориальный комплекс "Освободителям Белграда" является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара.
Главный вход в мемориальный комплекс выполнен в виде колоннады с барельефами. На внутренней стороне балюстрады имеется надпись: "В боях за освобождение Белграда отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной Армии и 2 953 бойца Народно-освободительной армии Югославии. На кладбище захоронено 1 395 югославских и 808 советских солдат и офицеров".
В глубине комплекса установлен памятник Советскому солдату.
По данным Минобороны РФ, в 2020 году с сербской стороной согласован проект скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь". Он представляет собой бронзовую звезду, обвитую по кругу бронзовым венком.