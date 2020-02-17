Шойгу заложил камень в основание Вечного огня в Белграде

Мемориальный комплекс "Освободителям Белграда" является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара.

Главный вход в мемориальный комплекс выполнен в виде колоннады с барельефами. На внутренней стороне балюстрады имеется надпись: "В боях за освобождение Белграда отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной Армии и 2 953 бойца Народно-освободительной армии Югославии. На кладбище захоронено 1 395 югославских и 808 советских солдат и офицеров".