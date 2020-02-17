Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T18:24+0300
https://ria.ru/20200217/1564889802.html
Шойгу заложил камень в основание Вечного огня в Белграде
https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/37/1563743760_0:229:3234:2048_1036x0_80_0_0_3ffc7a3677392331a45a0130cc77b945.jpg
РИА Новости

Шойгу заложил камень в основание Вечного огня в Белграде

18:24 17.02.2020
224
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заложил камень в основание Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда.
Мемориальный комплекс "Освободителям Белграда" является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара.
Главный вход в мемориальный комплекс выполнен в виде колоннады с барельефами. На внутренней стороне балюстрады имеется надпись: "В боях за освобождение Белграда отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной Армии и 2 953 бойца Народно-освободительной армии Югославии. На кладбище захоронено 1 395 югославских и 808 советских солдат и офицеров".
В глубине комплекса установлен памятник Советскому солдату.
По данным Минобороны РФ, в 2020 году с сербской стороной согласован проект скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь". Он представляет собой бронзовую звезду, обвитую по кругу бронзовым венком.
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Вчера, 15:45
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
1900000
Обсудить 0
Сергей ШойгуСербияРоссияБелград (город)В мире
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Шойгу посетил выставку, посвященную защите Сербии от агрессии НАТО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу присвоили звание почетного доктора университета обороны в Сербии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вучич угостил Шойгу ракией из айвы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Москва
МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России и Сербии
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Персонажи мультфильма Маша и Медведь стали героями карнавала в Сан-Паулу
Персонажи "Маши и Медведя" стали героями карнавала в Сан-Паулу
Военные в Ливии
Временное правительство Ливии надеется на скорое окончание конфликта
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Экипаж карантинного лайнера Diamond Princess получит отпуск
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Глава МИД временного правительства Ливии оценил конференцию в Берлине
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия примет участие в Московской конференции по безопасности
Президент РФ Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Венесуэле
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
Лента новостейМолния