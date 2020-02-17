Шойгу посетил выставку, посвященную защите Сербии от агрессии НАТО

БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил выставку "Оборона-78", посвященную дням защиты Сербии от агрессии НАТО , и вспомнил о последствиях бомбардировок.

Выставка разделена на восемь интерактивных и мультимедийных композиций. В экспозиции широко использованы документальные материалы и видеозаписи бомбардировок Югославии и боевых действий в Косово. Многие из них представлены общественности впервые.

Шойгу, который во время бомбардировок НАТО неоднократно посещал Белград и руководил российской операцией по оказанию помощи пострадавшим, когда все гуманитарные организации покинули страну, рассказал, что в зале, где он сегодня встречался с главой минобороны Сербии Александром Вулиным, он бывал не раз во время оказания помощи стране, пострадавшей от бомбардировок НАТО.

"Вы когда говорили, я сидел, вспоминал этот зал много лет назад, я здесь встречался со многими, не буду перечислять фамилии", - обратился российский министр к Вулину.

"Конечно, я помню то время, когда в Сербии свет включали по часам. Сегодня это, конечно, совсем другая страна, благодаря вашим заслугам, заслугам президента, правительства. И это нас, как ваших друзей, не может не радовать", - подчеркнул министр, отметив интенсивное строительство в Белграде.

Говоря об отношениях России и Сербии, Шойгу отметил, что народы двух стран на протяжении столетий плечом к плечу сражались с общими врагами: вместе воевали за освобождение Балкан в 19 веке, отстаивали их независимость в 20 веке. Россия поддерживала Сербию во время натовских бомбардировок в 1999 году.

"Агрессия НАТО против Югославии привела не только к провозглашению в одностороннем порядке независимости Косово, но и к тяжёлым последствиям - жертвам среди мирного населения, разрушению инфраструктуры и экономическому кризису", - подчеркнул глава российского Минобороны.

Бомбардировки Югославии начались 24 марта 1999 года. Решение об операции принял генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана. По данным сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. В результате весной 1999 года Белград оказался в международной блокаде, так как из-за бомбардировок НАТО страну покинули все международные гуманитарные организации.

Уже в мае Россия под руководством главы МЧС Сергея Шойгу начала гуманитарную операцию. Десятки "Камазов" МЧС России доставляли гуманитарные грузы в пункты размещения беженцев, так как транспортные компании других государств отказались выполнять эту миссию из-за риска оказаться под ударами натовской авиации. Россия также направила в Сербию аэромобильный госпиталь с 42 медиками, необходимым оборудованием и запасом медикаментов, который был развернут на окраине города Прокупле. Помощь была оказана более 3 тысячам человек.

По воспоминаниям сотрудников МЧС, госпиталь сыграл роль "живого щита": натовцы не решались наносить ракетно-бомбовые удары по этому району. Госпиталь проработал около двух месяцев, а затем российские медики вернулись на Родину, оставив госпиталь, его оборудование и медикаменты в дар сербскому народу.