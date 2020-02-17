Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T18:20+0300
https://ria.ru/20200217/1564886496.html
Шойгу посетил выставку, посвященную защите Сербии от агрессии НАТО
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/00/1563460043_0:0:2660:1497_1036x0_80_0_0_7bb7be748bb0b45468df67cc957cee10.jpg
РИА Новости

Шойгу посетил выставку, посвященную защите Сербии от агрессии НАТО

18:20 17.02.2020
276
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил выставку "Оборона-78", посвященную дням защиты Сербии от агрессии НАТО, и вспомнил о последствиях бомбардировок.
Выставка разделена на восемь интерактивных и мультимедийных композиций. В экспозиции широко использованы документальные материалы и видеозаписи бомбардировок Югославии и боевых действий в Косово. Многие из них представлены общественности впервые.
Шойгу, который во время бомбардировок НАТО неоднократно посещал Белград и руководил российской операцией по оказанию помощи пострадавшим, когда все гуманитарные организации покинули страну, рассказал, что в зале, где он сегодня встречался с главой минобороны Сербии Александром Вулиным, он бывал не раз во время оказания помощи стране, пострадавшей от бомбардировок НАТО.
"Вы когда говорили, я сидел, вспоминал этот зал много лет назад, я здесь встречался со многими, не буду перечислять фамилии", - обратился российский министр к Вулину.
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999
31 октября 2019, 11:54
Больше половины американцев не знают о бомбардировках НАТО в Югославии
"Конечно, я помню то время, когда в Сербии свет включали по часам. Сегодня это, конечно, совсем другая страна, благодаря вашим заслугам, заслугам президента, правительства. И это нас, как ваших друзей, не может не радовать", - подчеркнул министр, отметив интенсивное строительство в Белграде.
Говоря об отношениях России и Сербии, Шойгу отметил, что народы двух стран на протяжении столетий плечом к плечу сражались с общими врагами: вместе воевали за освобождение Балкан в 19 веке, отстаивали их независимость в 20 веке. Россия поддерживала Сербию во время натовских бомбардировок в 1999 году.
"Агрессия НАТО против Югославии привела не только к провозглашению в одностороннем порядке независимости Косово, но и к тяжёлым последствиям - жертвам среди мирного населения, разрушению инфраструктуры и экономическому кризису", - подчеркнул глава российского Минобороны.
Бомбардировки Югославии начались 24 марта 1999 года. Решение об операции принял генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана. По данным сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. В результате весной 1999 года Белград оказался в международной блокаде, так как из-за бомбардировок НАТО страну покинули все международные гуманитарные организации.
Мы тогда привыкли видеть смерть. Очевидцы – об ударах НАТО по Югославии
24 марта 2019, 15:01
"Мы тогда привыкли видеть смерть". Очевидцы – об ударах НАТО по ЮгославииОчевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки. По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
Уже в мае Россия под руководством главы МЧС Сергея Шойгу начала гуманитарную операцию. Десятки "Камазов" МЧС России доставляли гуманитарные грузы в пункты размещения беженцев, так как транспортные компании других государств отказались выполнять эту миссию из-за риска оказаться под ударами натовской авиации. Россия также направила в Сербию аэромобильный госпиталь с 42 медиками, необходимым оборудованием и запасом медикаментов, который был развернут на окраине города Прокупле. Помощь была оказана более 3 тысячам человек.
По воспоминаниям сотрудников МЧС, госпиталь сыграл роль "живого щита": натовцы не решались наносить ракетно-бомбовые удары по этому району. Госпиталь проработал около двух месяцев, а затем российские медики вернулись на Родину, оставив госпиталь, его оборудование и медикаменты в дар сербскому народу.
Кроме того, в июле-августе 1999 года группа экспертов МЧС совместно с коллегами из Швейцарии и Греции обследовала свыше 40 различных объектов в Сербии и Косово, которые подвергались ракетно-бомбовым ударам авиации НАТО. Тогда же была обследована местность на площади более 50 гектаров в районе города Вране, где активно применялись снаряды с обедненным ураном.
2710000
Обсудить 1
Александр ВулинМинистерство обороны СербииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОСергей ШойгуСербияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу присвоили звание почетного доктора университета обороны в Сербии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Шойгу заложил камень в основание Вечного огня в Белграде
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Вучич подарил Шойгу охотничье ружье
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вучич угостил Шойгу ракией из айвы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России и Сербии
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ
Москва
МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу в Москве
Минобороны показало кадры стрельб новых систем Град
Минобороны показало кадры стрельб новых систем "Град"
Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019
СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
На Украине завели новое дело по событиям "евромайдана"
Вид города Триполи, Ливия
Временное правительство Ливии отметило роль Путина в решении конфликта
Генеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. 5 ноября 2019
Сербия пришлет 75 военных для участия в параде на Красной площади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
Лента новостейМолния