"Аэрофлот" отозвал допуск на полеты в ЮАР

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отозвала полученный в декабре допуск на полеты в Йоханнесбург ( ЮАР ), следует из приказа Росавиации

Перевозчик получил этот допуск в конце прошлого года. Допуск позволял летать по этому маршруту один раз в неделю. Полеты в ЮАР компания не начала.

"Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком", - говорится в приказе.

Одновременно "Аэрофлот" получил допуск на полеты из Москвы в Сингапур. Авиакомпания ранее объявила, что начнет летать по этому направлению с 25 октября 2020 года. Продажи билетов на это направление были открыты 6 февраля.