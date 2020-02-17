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"Аэрофлот" отозвал допуск на полеты в ЮАР
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РИА Новости

"Аэрофлот" отозвал допуск на полеты в ЮАР

18:35 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отозвала полученный в декабре допуск на полеты в Йоханнесбург (ЮАР), следует из приказа Росавиации.
Перевозчик получил этот допуск в конце прошлого года. Допуск позволял летать по этому маршруту один раз в неделю. Полеты в ЮАР компания не начала.
"Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком", - говорится в приказе.
Одновременно "Аэрофлот" получил допуск на полеты из Москвы в Сингапур. Авиакомпания ранее объявила, что начнет летать по этому направлению с 25 октября 2020 года. Продажи билетов на это направление были открыты 6 февраля.
Авиакомпания S7 отозвала допуски на полеты из Москвы в Дублин и из Санкт-Петербурга в Берлин.
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