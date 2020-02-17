Сенатор рассказал о поправках по приравниванию вейпов к табаку

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Поправки в законопроект, приравнивающие электронные сигареты к табачным изделиям, готовы ко второму чтению, концепция проекта не изменилась, сообщил журналистам в понедельник первый замглавы социального комитета Поправки в законопроект, приравнивающие электронные сигареты к табачным изделиям, готовы ко второму чтению, концепция проекта не изменилась, сообщил журналистам в понедельник первый замглавы социального комитета Совета Федерации , автор документа Валерий Рязанский

"Нашу поправку о приравнивании электронных средств доставки никотина к обычным табачным изделиям, запрещающую розничную и оптовую продажу "снюса", а также некурительной никотиносодержащей продукции, поддержали участники заседания (в Госдуме)", - сказал сенатор.

Он напомнил, что поправки в законопроект касаются оборота электронных сигарет, "вейпов", кальянов и наиболее вредных для здоровья никотиносодержащих смесей – так называемых снюсов и насвая.

По словам Рязанского, никотиносодержащие изделия, о которых идет речь, могут потребляться совершенно незаметно для окружающих - в школе или дома.

"Одна из причин всплеска отравлений этой продукцией заключается в том, что она потребляется именно скрытно", - пояснил парламентарий.

Он отметил, что основные потребители снюса – молодежь.

"Считаю, что концепция закона после начала его обсуждения в ноябре прошлого года не изменилась, она соответствует всем нашим договоренностям, которые были (достигнуты) в ходе работы над документом", - сказал парламентарий.