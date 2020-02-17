Сенатор рассказал о поправках по приравниванию вейпов к табаку

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Поправки в законопроект, приравнивающие электронные сигареты к табачным изделиям, готовы ко второму чтению, концепция проекта не изменилась, сообщил журналистам в понедельник первый замглавы социального комитета Совета Федерации, автор документа Валерий Рязанский.
"Нашу поправку о приравнивании электронных средств доставки никотина к обычным табачным изделиям, запрещающую розничную и оптовую продажу "снюса", а также некурительной никотиносодержащей продукции, поддержали участники заседания (в Госдуме)", - сказал сенатор.
Он напомнил, что поправки в законопроект касаются оборота электронных сигарет, "вейпов", кальянов и наиболее вредных для здоровья никотиносодержащих смесей – так называемых снюсов и насвая.
По словам Рязанского, никотиносодержащие изделия, о которых идет речь, могут потребляться совершенно незаметно для окружающих - в школе или дома.
"Одна из причин всплеска отравлений этой продукцией заключается в том, что она потребляется именно скрытно", - пояснил парламентарий.
Он отметил, что основные потребители снюса – молодежь.
"Считаю, что концепция закона после начала его обсуждения в ноябре прошлого года не изменилась, она соответствует всем нашим договоренностям, которые были (достигнуты) в ходе работы над документом", - сказал парламентарий.
Рязанский выразил уверенность, что проект закона готов ко второму чтению и должен быть принят в ближайшее время.
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