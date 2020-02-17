Названы имена восьми бизнесменов, попавших под санкции ЕС по Сирии

Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел

Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел

Согласно документу, в числе тех, кто попал под санкции, числятся граждане Сирии Ясер Азиз Аббас, Махер Бурхан ад-Дин, Васим Каттан, Амер Фоуз, Сакр Рустам Сакр, Ходар Али Таха, Абдель Анвар аль-Оляби, а также имеющий двойное сирийское и ливанское гражданство Абдель Кадер Сабр. В попавших под санкции организациях значатся частная импортно-экспортная компания "Аль-Катархи" и холдинговая компания "Аш-Шам".