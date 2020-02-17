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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T17:54+0300
https://ria.ru/20200217/1564884837.html
Названы имена восьми бизнесменов, попавших под санкции ЕС по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/56/1562315666_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4cc5ba856b68ca7ebf750fa5703d9c36.jpg
РИА Новости

Названы имена восьми бизнесменов, попавших под санкции ЕС по Сирии

17:54 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Внесенные в понедельник в санкционный список Евросоюза по Сирии восемь бизнесменов имеют сирийское и ливанское гражданство, говорится в приложении к решению Совета ЕС, где перечисляются фамилии лиц и названия организаций.
Ранее Совет ЕС сообщил, что внес дополнительно в санкционный список по Сирии имена восьми бизнесменов и две связанные с ними организации, которые подпадают под санкции против представителей сирийских властей. Сообщалось также, что теперь ограничительный список включает 277 персоналий и 71 организацию.
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Согласно документу, в числе тех, кто попал под санкции, числятся граждане Сирии Ясер Азиз Аббас, Махер Бурхан ад-Дин, Васим Каттан, Амер Фоуз, Сакр Рустам Сакр, Ходар Али Таха, Абдель Анвар аль-Оляби, а также имеющий двойное сирийское и ливанское гражданство Абдель Кадер Сабр. В попавших под санкции организациях значатся частная импортно-экспортная компания "Аль-Катархи" и холдинговая компания "Аш-Шам".
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