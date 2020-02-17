Названы имена восьми бизнесменов, попавших под санкции ЕС по Сирии

Ранее Совет ЕС сообщил, что внес дополнительно в санкционный список по Сирии имена восьми бизнесменов и две связанные с ними организации, которые подпадают под санкции против представителей сирийских властей. Сообщалось также, что теперь ограничительный список включает 277 персоналий и 71 организацию.
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Согласно документу, в числе тех, кто попал под санкции, числятся граждане Сирии Ясер Азиз Аббас, Махер Бурхан ад-Дин, Васим Каттан, Амер Фоуз, Сакр Рустам Сакр, Ходар Али Таха, Абдель Анвар аль-Оляби, а также имеющий двойное сирийское и ливанское гражданство Абдель Кадер Сабр. В попавших под санкции организациях значатся частная импортно-экспортная компания "Аль-Катархи" и холдинговая компания "Аш-Шам".