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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T16:54+0300
https://ria.ru/20200217/1564880709.html
Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии
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РИА Новости

Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии

16:41 17.02.2020 (обновлено: 16:54 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Совет ЕС дополнительно внес в санкционный список по Сирии имена восьми бизнесменов и две связанные с ними организации, которые подпадают под санкции против представителей сирийских властей, говорится в заявлении организации.
"Сегодня Совет добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", - говорится в сообщении.
"Их деятельность непосредственно принесла пользу режиму (президента Сирии Башара) Асада, в том числе за счет проектов на землях, изъятых у лиц, перемещенных в результате конфликта", - дополняется в документе.
Теперь список включает 277 персоналий и 71 организацию, уточнили в ЕС.
О национальной принадлежности попавших в список лиц не сообщается.
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