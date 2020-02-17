Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии

"Сегодня Совет добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", - говорится в сообщении.
"Их деятельность непосредственно принесла пользу режиму (президента Сирии Башара) Асада, в том числе за счет проектов на землях, изъятых у лиц, перемещенных в результате конфликта", - дополняется в документе.
Теперь список включает 277 персоналий и 71 организацию, уточнили в ЕС.
О национальной принадлежности попавших в список лиц не сообщается.
12 февраля, 08:00Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел