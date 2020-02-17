В Волгограде мужчина напал с ножом на студентов

По данным Росгвардии, в Советском районе Волгограда к сотрудникам вневедомственной охраны обратились двое студентов и рассказали, что возле студенческого общежития к ним подошел неизвестный и, угрожая ножом, пытался отобрать деньги, но им удалось от него убежать.