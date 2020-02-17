В Волгограде мужчина напал с ножом на студентов

ВОЛГОГРАД, 17 фев – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали жителя Волгограда, который напал на двоих студентов с ножом, пытаясь их ограбить, сообщается на сайте ведомства.
По данным Росгвардии, в Советском районе Волгограда к сотрудникам вневедомственной охраны обратились двое студентов и рассказали, что возле студенческого общежития к ним подошел неизвестный и, угрожая ножом, пытался отобрать деньги, но им удалось от него убежать.
"Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Двадцатилетний житель Кировского района сознался в содеянном, имевшийся при нём нож был изъят", - говорится в сообщении ведомства.
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