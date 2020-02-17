В Петербурге сильный ветер повалил 20 деревьев

"На данный момент уже 20 деревьев стали жертвами урагана в Петербурге. Больше всего пострадал от сильных порывов ветра Петроградский район. Здесь повалило сразу 9 деревьев: 5 берез, 3 ивы, один вяз. В Приморском, Невском и Московском районах пострадало по одному дереву, в Выборгском и Красногвардейском - по три и в Кировском - два", - говорится в сообщении.