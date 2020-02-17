Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T17:24+0300
https://ria.ru/20200217/1564882994.html
В Петербурге сильный ветер повалил 20 деревьев
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564882816_0:137:3153:1911_1036x0_80_0_0_a79186a56b138471ada5615dc09f7ce7.jpg
РИА Новости

В Петербурге сильный ветер повалил 20 деревьев

17:24 17.02.2020
651
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНабережная Невы в Санкт-Петербурге. 17 февраля 2020
Набережная Невы в Санкт-Петербурге. 17 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Сильный ветер повалил 20 деревьев в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по благоустройству.
"На данный момент уже 20 деревьев стали жертвами урагана в Петербурге. Больше всего пострадал от сильных порывов ветра Петроградский район. Здесь повалило сразу 9 деревьев: 5 берез, 3 ивы, один вяз. В Приморском, Невском и Московском районах пострадало по одному дереву, в Выборгском и Красногвардейском - по три и в Кировском - два", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие с зонтиком на улице Санкт-Петербурга, где объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. 17 февраля 2020
Прохожие с зонтиком на улице Санкт-Петербурга, где объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. 17 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Прохожие с зонтиком на улице Санкт-Петербурга, где объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. 17 февраля 2020
В настоящее время садово-парковые предприятия распиливают, выкорчевывают и вывозят упавшие деревья. В первую очередь убираются стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях.
Ранее сообщалось, что в понедельник днем были закрыты городские парки и скверы в связи с неблагоприятными погодными условиями. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, а также повышение уровня воды в устье реки Невы. В связи с этим закрыли затворы комплекса защитных сооружений в Петербурге.
Морозы
Вчера, 10:35
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
203503
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
Полиция
Устроенный на борту лайнера Петербург-Сочи скандал сочли хулиганством
Рука с ножом
В Волгограде мужчина напал с ножом на студентов
Статуя Фемиды в суде
В Омской области владельца заправки осудили за гибель пятерых детей
Река Нева, Санкт-Петербург
В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане семь человек погибли при взрыве
Боевая машина пехоты в Сирии
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Детский сад
В Архангельской области воспитатель таскала детей за волосы
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
Геленджик
Вице-мэры Геленджика использовали служебные машины в личных целях
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабееву рассмешили слова протоиерея Смирнова о женщинах и автомобилях
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Кормухин согласился участвовать в дебатах с Киркоровым
Официальные рижские коты Кузя и Мурис
Из Рижской думы выселили котов Кузю и Муриса
Петропавловская крепость
В Петербурге закрыли сады и скверы из-за сильного ветра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния