В Петербурге сильный ветер повалил 20 деревьев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Сильный ветер повалил 20 деревьев в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по благоустройству.
"На данный момент уже 20 деревьев стали жертвами урагана в Петербурге. Больше всего пострадал от сильных порывов ветра Петроградский район. Здесь повалило сразу 9 деревьев: 5 берез, 3 ивы, один вяз. В Приморском, Невском и Московском районах пострадало по одному дереву, в Выборгском и Красногвардейском - по три и в Кировском - два", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие с зонтиком на улице Санкт-Петербурга, где объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. 17 февраля 2020
Прохожие с зонтиком на улице Санкт-Петербурга, где объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. 17 февраля 2020
В настоящее время садово-парковые предприятия распиливают, выкорчевывают и вывозят упавшие деревья. В первую очередь убираются стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях.
Ранее сообщалось, что в понедельник днем были закрыты городские парки и скверы в связи с неблагоприятными погодными условиями. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, а также повышение уровня воды в устье реки Невы. В связи с этим закрыли затворы комплекса защитных сооружений в Петербурге.
Вчера, 10:35Синоптик пообещал резкое похолодание в марте