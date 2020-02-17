Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T17:16+0300
https://ria.ru/20200217/1564882458.html
Суд арестовал волгоградца, обвиняемого в убийстве 25-летней давности
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

Суд арестовал волгоградца, обвиняемого в убийстве 25-летней давности

17:15 17.02.2020 (обновлено: 17:16 17.02.2020)
650
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Волгоградца, который скрывался почти 25 лет после убийства своего знакомого, суд арестовал до 12 апреля, сообщила журналистам руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее СК сообщал, что в октябре 1995 года в больницу Волгограда с огнестрельными ранениями поступил 24-летний местный житель, позже он скончался, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый, у которого с убитым был конфликт, скрылся, его объявили в розыск и нашли 13 февраля в Туле с фальшивым паспортом.
Решетка перед зданием Московского городского суда
13 февраля, 10:00
Архангельский суд вынес приговор за убийство тринадцатилетней давности
В понедельник Центральный районный суд Волгограда, "с учетом личности обвиняемого и тяжести инкриминируемого ему деяния, пришёл к выводу о том, что последний, находясь на свободе, может вновь скрыться от органов предварительного следствия и суда", отметила Вальковская.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 12 апреля", - добавила она.
Решение суда в силу не вступило.
По данным СК, в ходе допроса мужчина признал только факт использования фальшивых документов, отвечать на вопросы об убийстве отказался.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 января, 20:16
На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
910020
Обсудить 1
ВолгоградПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности
Статуя Фемиды в суде
В Омской области владельца заправки осудили за гибель пятерых детей
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
В Калининграде собирают деньги на прощание с парой, убитой возле рынка
Рука с ножом
В Волгограде мужчина напал с ножом на студентов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Полиция
Устроенный на борту лайнера Петербург-Сочи скандал сочли хулиганством
Молоток в зале судебных заседаний
В Москве осудили уроженку Киргизии, пытавшуюся продать младенца
Автомобиль следственного комитета
В Мордовии завели дело после смерти подростка от неизвестного вещества
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
Осужденный по делу "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюрьме
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Автомобили итальянской полиции
В Италии ребенок погиб от взрыва подушки безопасности после ДТП
Руки в наручниках
В Подмосковье сотрудника угрозыска заподозрили в сбыте наркотиков
Ведущий КВН Александр Масляков
Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
В СК рассказали о потерпевших по делу о крушении Ми-8 на Ямале
Автомобили полиции на на месте стрельбы в Калининграде
Застреленный в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния