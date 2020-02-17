Суд арестовал волгоградца, обвиняемого в убийстве 25-летней давности

ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Волгоградца, который скрывался почти 25 лет после убийства своего знакомого, суд арестовал до 12 апреля, сообщила журналистам руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее СК сообщал, что в октябре 1995 года в больницу Волгограда с огнестрельными ранениями поступил 24-летний местный житель, позже он скончался, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый, у которого с убитым был конфликт, скрылся, его объявили в розыск и нашли 13 февраля в Туле с фальшивым паспортом.

В понедельник Центральный районный суд Волгограда, "с учетом личности обвиняемого и тяжести инкриминируемого ему деяния, пришёл к выводу о том, что последний, находясь на свободе, может вновь скрыться от органов предварительного следствия и суда", отметила Вальковская.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 12 апреля", - добавила она.

Решение суда в силу не вступило.