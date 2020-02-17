Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-17T17:07+0300
https://ria.ru/20200217/1564881936.html
Сенатор отметил потенциал роста сельского туризма в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155055/64/1550556402_0:301:2731:1837_1036x0_80_0_0_bc5e1edfcab576c19a5d0497a082d034.jpg
РИА Новости

Сенатор отметил потенциал роста сельского туризма в России

17:07 17.02.2020
189
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйВид на одну из улиц села Инякино в Шиловском районе Рязанской области
Вид на одну из улиц села Инякино в Шиловском районе Рязанской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сельский туризм в России обладает огромным потенциалом дальнейшего кратного роста, который будет усилен внесением темы его развития в государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий" в качестве отдельного направления, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Собеседник агентства напомнил, что президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 декабря 2019 года. Согласно перечню, вопрос о поддержке сельского туризма внесут в государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий" как отдельное направление.
"Сельский туризм – сравнительно новое направление в России, но уже достаточно популярное. С огромным потенциалом дальнейшего кратного роста. Мера поддержки сельского туризма, озвученная президентом страны, позволит вывести данный вид туризма на новый уровень развития", - сказал Фомин.
Сенатор также отметил, что почти в каждом российском регионе существуют отличные перспективы развития данного вида туризма.
"Кроме того, развитие сельского туризма будет способствовать диверсификации сельской экономики, благоустройству и культурному развитию сельских территорий, а также росту занятости сельского населения", - подытожил законодатель.
Впервые предложение о выделении сельского туризма в отдельное направление было озвучено во время встречи главы государства с представителями общественности 23 декабря 2019 года.
Владимир Путин
14 февраля, 11:59
Путин поручил увеличить финансирование развития сельских территорий
500000
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмСовет Федерации РФИгорь ФоминРоссияЭкономика
Рекомендуем
Турист из Москвы погиб при восхождении на ледник в Горном Алтае
Названы страны, где чаще всего гибли российские туристы
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
У четырех россиян с круизного лайнера Westerdam не нашли коронавирус
Лесовозы
Костромская область заинтересована в продаже в КНР фанеры и древплиты
Фестиваль День народного единства
АТОР: Россию стали чаще посещать иностранные туристы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Комитет ГД не поддержал законопроект эсеров об отмене курортного сбора
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
В Женеве возобновятся переговоры сторон ливийского конфликта
Сбор урожая клубники в посёлке Берёзовом Краснодарского края
В Ягодном союзе рассказали, что поможет удвоить урожайность
Конкурс Мой первый бизнес. Архивное фото
Бизнес-интенсивы конкурса "Мой первый бизнес" прошли в 42 городах
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта
Московская биржа
Торги акциями "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся с 18 февраля
Конституция Российской Федерации
В Театре Вахтангова оценили предложенные поправки в сфере культуры
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Предложения по поправкам в Конституцию направят в Госдуму до 2 марта
Персонажи мультфильма Маша и Медведь стали героями карнавала в Сан-Паулу
Персонажи "Маши и Медведя" стали героями карнавала в Сан-Паулу
Бали. Туристы на пляже
Эксперты: россияне летают на Бали так же часто, как в Чебоксары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния