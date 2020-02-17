Сенатор отметил потенциал роста сельского туризма в России

Вид на одну из улиц села Инякино в Шиловском районе Рязанской области

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сельский туризм в России обладает огромным потенциалом дальнейшего кратного роста, который будет усилен внесением темы его развития в государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий" в качестве отдельного направления, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Сельский туризм в России обладает огромным потенциалом дальнейшего кратного роста, который будет усилен внесением темы его развития в государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий" в качестве отдельного направления, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин

Собеседник агентства напомнил, что президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 декабря 2019 года. Согласно перечню, вопрос о поддержке сельского туризма внесут в государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий" как отдельное направление.

"Сельский туризм – сравнительно новое направление в России, но уже достаточно популярное. С огромным потенциалом дальнейшего кратного роста. Мера поддержки сельского туризма, озвученная президентом страны, позволит вывести данный вид туризма на новый уровень развития", - сказал Фомин.

Сенатор также отметил, что почти в каждом российском регионе существуют отличные перспективы развития данного вида туризма.

"Кроме того, развитие сельского туризма будет способствовать диверсификации сельской экономики, благоустройству и культурному развитию сельских территорий, а также росту занятости сельского населения", - подытожил законодатель.