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2020-02-17T16:55+0300
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Критик рассказал о популярности режиссера Георгия Шенгелая в СССР
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РИА Новости

Критик рассказал о популярности режиссера Георгия Шенгелая в СССР

16:55 17.02.2020
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© Sputnik / courtesy of Giorgi ShengelaiaГрузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
Грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
© Sputnik / courtesy of Giorgi Shengelaia
Грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Режиссер Георгий Шенгелая был одним из самых популярных режиссеров и в Грузии, и в целом в СССР после выхода фильма "Мелодии Верийского квартала" - абсолютного лидера проката в 1973 году, рассказал РИА Новости киновед Кирилл Разлогов.
Грузинский кинорежиссёр, народный артист Грузии Георгий Шенгелая скончался в Тбилиси на 83-м году жизни.
"Георгий Шенгелая - представитель одной из самых известных грузинских кинематографических династий. Его отец Николай Шенгелая был режиссером фильма "26 бакинских комиссаров", а мать Нато Вачнадзе - одной из главных звезд немого кино, брат Эльдар Шенгелая тоже известный режиссер. После выхода советского музыкального фильма "Мелодии Верийского квартала", который стал абсолютным лидером проката в 1973 году, Шенгелая был одним из самых популярных режиссеров. До этого он сделал картину для более подготовленной публики, посвященную художнику Пиросмани, и фильм о молодом композиторе, получивший приз Берлинале", - сказал Разлогов.
Киновед отметил, что в памяти многих Шенгелая останется режиссером, "популярность и талант которого были очевидны и в СССР, и в родной Грузии".
Шенгелая снял такие фильмы, как "Мелодии Верийского квартала", "Пиросмани", "Ехал поезд" и другие. Его фильм "Путешествие молодого композитора" получил приз за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале в 1986 году.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Софико Чиаурели в фильме "Мелодии Верийского квартала"
Актриса Софико Чиаурели
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актриса Софико Чиаурели в фильме "Мелодии Верийского квартала"
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КультураГеоргий ШенгелаяКирилл РазлоговСССРГрузия
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