Критик рассказал о популярности режиссера Георгия Шенгелая в СССР

"Георгий Шенгелая - представитель одной из самых известных грузинских кинематографических династий. Его отец Николай Шенгелая был режиссером фильма "26 бакинских комиссаров", а мать Нато Вачнадзе - одной из главных звезд немого кино, брат Эльдар Шенгелая тоже известный режиссер. После выхода советского музыкального фильма "Мелодии Верийского квартала", который стал абсолютным лидером проката в 1973 году, Шенгелая был одним из самых популярных режиссеров. До этого он сделал картину для более подготовленной публики, посвященную художнику Пиросмани, и фильм о молодом композиторе, получивший приз Берлинале", - сказал Разлогов.