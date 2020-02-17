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2020-02-17T13:56+0300
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Умер режиссер Георгий Шенгелая
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РИА Новости

Умер режиссер Георгий Шенгелая

13:38 17.02.2020 (обновлено: 13:56 17.02.2020)
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© Sputnik / courtesy of Giorgi ShengelaiaГрузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
Грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
© Sputnik / courtesy of Giorgi Shengelaia
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Грузинский режиссер Георгий Шенгелая умер на 83-м году жизни, сообщил телеканал "Рустави".
Причина смерти не уточняется.
Георгий Шенгелая родился в семье режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1985 году получил звание народного артиста Грузинской ССР.
Шенгелая стал лауреатом Берлинского кинофестиваля в 1986 году.
Он снял такие фильмы, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Путешествие молодого композитора" и "Смерть Орфея".
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КультураГеоргий ШенгелаяСССРГрузия
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