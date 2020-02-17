Умер режиссер Георгий Шенгелая

Причина смерти не уточняется.

Георгий Шенгелая родился в семье режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1985 году получил звание народного артиста Грузинской ССР.

Шенгелая стал лауреатом Берлинского кинофестиваля в 1986 году.