Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:55+0300
https://ria.ru/20200217/1564881382.html
МИД Китая назвал США "империей хакеров"
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1036x0_80_0_0_6128d3d3ca9aeaac85958c6122288331.jpg
РИА Новости

МИД Китая назвал США "империей хакеров"

16:55 17.02.2020
982
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. США, как крупнейшее в мире государство-участник шпионажа в киберпространстве, достойны того, чтобы носить имя "империи хакеров", заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее издание Tribune de Geneve в опубликованном расследовании сообщило, что Центральное разведывательное управление США через швейцарскую компанию по шифровке сообщений свыше 50 лет следило за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств. Речь шла о компании Crypto AG, которая с 1952 года базируется в швейцарском кантоне Цуг. Она предоставляла государствам шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений.
Член Палаты представителей США Адам Шифф
16 февраля, 13:48
Американский сенатор назвал Китай, а не Россию главной угрозой Западу
"Циничность США в вопросах кибербезопасности не может быть еще очевиднее. У США нет ни чести, ни права выступать перед другими странами. Факты и время неоднократно подтверждают, что США, как крупнейшее государство - актор шпионажа в киберпрострастве, достойны имени "империи хакеров", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя сообщения о Crypto AG.
Он добавил, что, США, с одной стороны, ежедневно прослушивают около пяти миллиардов мобильных телефонов по всему миру, на протяжении более 10 лет перехватывали телефонные разговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, ежегодно контролируют более трех миллионов китайских компьютеров и ежегодно устанавливают вирусные программы на более чем 3600 китайских вебсайтах.
Программирование
11 февраля, 11:28
МИД Китая обвинил США в двойных стандартах по кибербезопасности
"Это такой дешевый трюк, когда что США действуют таким образом, одновременно выставляют себя жертвой кибератак, как вор, который кричит "остановите вора", - сказал Гэн Шуан, добавив, что "масштабный, организованный огульный шпионаж" со стороны США в отношении правительств иностранных государств, компаний и отдельных лиц - хорошо всем известный факт.
"Еще не улеглась пыль от разоблачений WikiLeaks и Сноудена, объяснения все еще ожидаются. Теперь к этому добавился инцидент с Crypto AG, это еще один вопрос, который США должны прояснить миру", - заключил китайский дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
22 ноября 2019, 10:45
В МИД заявили о готовности к диалогу по кибербезопасности с США
Шифровальные устройства, созданные Crypto AG, использовались во время войн или при передаче чувствительной информации между посольствами и правительствами. При этом разведки США и Германии могли отслеживать эти сообщения при помощи специально созданных "дыр" в системе безопасности шифрования. В статье указывается, что услугами Crypto AG пользовались порядка 130 государств.
В 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, однако США продолжили проведение своих операций как минимум до 2012 года.
В 2018 году Crypto AG была разделена на две части, одна из которых стала обслуживать исключительно швейцарских клиентов. Вторая компания носит название Crypto International и ориентирована на иностранных клиентов. На ее сайте в настоящее время опубликовано заявление о том, что она не имеет никакого отношения к Crypto AG или разведкам США и Германии, а является частной фирмой, которая в 2018 году выкупила бренд и активы компании из Цуга.
6051112
Обсудить 3
Гэн ШуанМИД КНРКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Лидер турецкой оппозиции обвинил Эрдогана в связях с Гюленом
Выборы в Афганистане
Результаты выборов президента Афганистана огласят в ближайшие два дня
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
СМИ: США готовятся подписать с талибами соглашение о прекращении огня
Государственный флаг Эстонии
Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
Эксперт предположил, где власти КНДР покупали лошадей для Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Макрона о необходимости диалога с Россией
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Глава Еврогруппы оценил влияние коронавируса на экономику ЕС
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
Добыча нефти
Российская дочка "Белоруснефти" будет добывать нефть для Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния