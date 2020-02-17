МИД Китая назвал США "империей хакеров"

ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. США , как крупнейшее в мире государство-участник шпионажа в киберпространстве, достойны того, чтобы носить имя "империи хакеров", заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Ранее издание Tribune de Geneve в опубликованном расследовании сообщило, что Центральное разведывательное управление США через швейцарскую компанию по шифровке сообщений свыше 50 лет следило за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств. Речь шла о компании Crypto AG, которая с 1952 года базируется в швейцарском кантоне Цуг. Она предоставляла государствам шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений.

"Циничность США в вопросах кибербезопасности не может быть еще очевиднее. У США нет ни чести, ни права выступать перед другими странами. Факты и время неоднократно подтверждают, что США, как крупнейшее государство - актор шпионажа в киберпрострастве, достойны имени "империи хакеров", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя сообщения о Crypto AG.

Он добавил, что, США, с одной стороны, ежедневно прослушивают около пяти миллиардов мобильных телефонов по всему миру, на протяжении более 10 лет перехватывали телефонные разговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, ежегодно контролируют более трех миллионов китайских компьютеров и ежегодно устанавливают вирусные программы на более чем 3600 китайских вебсайтах.

"Это такой дешевый трюк, когда что США действуют таким образом, одновременно выставляют себя жертвой кибератак, как вор, который кричит "остановите вора", - сказал Гэн Шуан, добавив, что "масштабный, организованный огульный шпионаж" со стороны США в отношении правительств иностранных государств, компаний и отдельных лиц - хорошо всем известный факт.

"Еще не улеглась пыль от разоблачений WikiLeaks и Сноудена, объяснения все еще ожидаются. Теперь к этому добавился инцидент с Crypto AG, это еще один вопрос, который США должны прояснить миру", - заключил китайский дипломат.

Шифровальные устройства, созданные Crypto AG, использовались во время войн или при передаче чувствительной информации между посольствами и правительствами. При этом разведки США и Германии могли отслеживать эти сообщения при помощи специально созданных "дыр" в системе безопасности шифрования. В статье указывается, что услугами Crypto AG пользовались порядка 130 государств.

В 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, однако США продолжили проведение своих операций как минимум до 2012 года.