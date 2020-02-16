Бордели и деньги Каддафи. ЦРУ годами читало тайны мировых лидеров

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Старательно выстраиваемая репутация Швейцарии как нейтральной и надежной страны рухнула в одночасье. Выяснилось, что одну из крупнейших в мире компаний по обеспечению информационной безопасности — швейцарскую Crypto AG — долгое время контролировали американская и немецкая разведки. Сотрудники ЦРУ годами читали зашифрованные сообщения диктаторов третьего мира, стратегических соперников и даже близких союзников. Как им это удавалось — в материале РИА Новости.

Тайна разведки

Более 120 стран с середины прошлого века пользовались шифровальным оборудованием швейцарской фирмы, не подозревая, что секретные данные попадают прямиком к сотрудникам Центрального разведывательного управления США.

Тайные переговоры, отчеты и приказы перехватывались еще до того, как доходили до адресатов в Иране, Латинской Америке, Европе, Индии и даже Ватикане. Никто из клиентов компании-поставщика не подозревал об уязвимости систем, которые должны были обеспечивать их национальную безопасность.

О происходящем не знали и сотрудники самой Crypto AG.

Так продолжалось вплоть до наших дней. Масштабная конспирологическая схема стала известна в начале февраля, когда американская газета The Washington Post и немецкая телекомпания ZDF опубликовали детали совместного расследования . Они изучили документы ЦРУ и опросили свидетелей, доживших до наших дней и согласившихся общаться с прессой, разоблачив нечистоплотность разведслужб прошлого века.

Дивный новый мир

Crypto AG была основана в Швейцарии в 1948 году, но связана с Соединенными Штатами "от рождения". Ее создатель — швед русского происхождения Борис Цезарь Вильгельм Хагелин начинал свое дело во время вынужденной эмиграции в США. На заводе в штате Нью-Йорк по его проекту производили компактные шифровальные машины М-209, которыми пользовались на фронтах Второй мировой войны. Они немного уступали нацистским "Энигмам", но все же были эффективными.

Техника постепенно совершенствовалась, а власти Соединенных Штатов пристально следили за тем, что они называли "проблемой Хагелина". Дело в том, что главные противники США — СССР, Китай и Северная Корея — пользовались шифровальными системами, которые было практически невозможно декодировать. С ростом продаж оборудования Crypto AG количество таких стран могло увеличиться.

Американцам повезло: Хагелин за годы, проведенные за океаном, проникся здешней идеологией и был лоялен американским ценностям, он надеялся, что США останутся его крупнейшим клиентом. Подтолкнуть разработчика к сотрудничеству с правительством труда не составило.

Договориться с Хагелином спецслужбы поручили его давнему приятелю и коллеге Уильяму Фридману — "отцу американской криптологии". В 1951 году в частном клубе Cosmos Club в Вашингтоне мужчины ударили по рукам: компанию перенесли в Швейцарию и отныне продавать свое оборудование Crypto AG могла только с одобрения Белого дома. Не уступил Хагелин в одном — не дал американским шифровальщикам доступа к самой аппаратуре.

В качестве компенсации Хагелин получил от Вашингтона 700 тысяч долларов авансом и еще по 70 тысяч ежегодно. Чтобы застолбить лидирующее место Crypto AG на мировом рынке, американские власти дали разработчику еще десять тысяч долларов сверху на "рекламные расходы".

В 1960-х компании пришлось приспосабливаться к новым электронным технологиям. При содействии Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США, в 1967 году Crypto AG выпустили полностью электрическую модель Н-460. Американская разведка получила доступ к шифрам, которыми пользовались клиенты швейцарской компании. Теперь декодирование, в обычных условиях требовавшее нескольких месяцев, занимало секунды.

"Представьте, что американское правительство склоняет иностранного производителя себе в угоду взламывать оборудование, — говорилось в секретных материалах ЦРУ. — К слову о дивном новом мире".

Сделка на двоих

Когда Борис Хагелин достиг преклонного возраста и встал вопрос о его сменщике, американские спецслужбы из-за внутренних противоречий не смогли договориться о покупке компании. Приобрести ее хотели французы, но Хагелин им отказал и донес обо всем ЦРУ. Новое предложение поступило спустя два года от Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). На этот раз оно было одобрено американскими кураторами.

С немецкими коллегами у ЦРУ были хорошие отношения. Собственно, БНД появилась в 1956 году при их содействии. Западногерманская разведка была "глазами и ушами" ЦРУ в Европе. Американцы поставляли за океан оборудование, машины, топливо и другие необходимые вещи. Вскоре БНД стала второй по масштабам разведывательной службой после ЦРУ.

Сотрудничество Бонна и Вашингтона в этой области было закреплено в 1970 году. Один из главных пунктов договоренности — не посвящать в дела французов. В меморандуме стояла кривая подпись тогдашнего представителя ЦРУ в Мюнхене (у него уже начинала развиваться болезнь Паркинсона) и неразборчивый автограф представителя БНД.

© AFP 2020 / John MacDougall Женщина у входа в здание Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Берлине © AFP 2020 / John MacDougall Женщина у входа в здание Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Берлине

Центральный офис разместили сначала на военном объекте, которым пользовались американцы, а потом на чердаке здания, примыкающего к американскому посольству. Все названия для конспирации также закодировали. Компанию Crypto AG обозначали как "Минерва", а программу сотрудничества двух разведок сначала именовали "Тезаурусом", а с 1980-х — "Рубиконом".

Швейцарскую компанию купили примерно за 5,75 миллиона долларов. Сделку провернули через лихтенштейнскую юридическую фирму Marxer and Goop. Напрямую управлять "Минервой" две крупнейшие разведслужбы мира, конечно, не могли, пришлось привлечь немецкую Siemens и американскую Motorola.

О реальных владельцах не знали ни сотрудники, ни директора. Кроме одного помощника Хагелина, который вскоре покинул пост, — что с ним случилось дальше, неизвестно.

Под руководством ЦРУ и БНД бизнес процветал. По американским данным, продажи кодировочных машин поднялись с 15 миллионов швейцарских франков в 1970-м до 51 миллиона в 1975-м. Штат увеличился до 250 сотрудников. "Минерва" — это золотое дно", — считали в американской спецслужбе.

"Ролексы" и взятки

Чтобы не допустить появления сильных конкурентов, Crypto AG, судя по отчетам БНД, не брезговала и взятками. В Саудовскую Аравию однажды отправили представителя компании с десятком часов Rolex в чемодане. Позднее саудовцев приняли в Швейцарии для проведения "учебных тренингов", дополнительным бонусом было посещение борделей.

До 1986 года никто не подозревал, кто на самом деле владеет крупнейшим в мире поставщиком кодировочных машин. И Агентство национальной безопасности успешно этим пользовалось.

В 1978 году, когда лидеры Египта, Израиля и США собрались в американском Кэмп-Дэвиде, чтобы заключить израильско-египетское мирное соглашение, все сведения, которые передавал на родину Анвар Садат, были перехвачены американской разведкой.

Спустя год 52 гражданина США оказались заложниками в американском посольстве в Тегеране. В те дни президенту Джимми Картеру докладывали, о чем общаются между собой иранцы и алжирцы. И те, и другие пользовались швейцарским оборудованием.

Случались и щекотливые ситуации. Например, разведка узнала, что брат Джимми Картера продвигал интересы Ливии в Соединенных Штатах на деньги Муаммара Каддафи. Информацию передали в министерство юстиции, а оттуда в ФБР. Брат Картера отнекивался, но доказательства были железными. В итоге к ответственности его не привлекли, но он зарегистрировался как иностранный агент.

© AP Photo / Schoelzel Вход в клуб La Belle после взрыва бомбы в Берлине. 5 апреля 1986 © AP Photo / Schoelzel Вход в клуб La Belle после взрыва бомбы в Берлине. 5 апреля 1986

В 1982 году при Рональде Рейгане американцы передавали Британии разведданные во время фолклендской войны с Аргентиной. В Буэнос-Айресе заподозрили неладное, но Crypto AG отправили туда своего сотрудника, который заверил аргентинские власти, что дело в незначительной ошибке, но не в уязвимости системы.

Рейган также использовал разведывательное преимущество после взрыва на берлинской дискотеке "Ла Белль" в 1986 году. Виновников быстро вычислили, и через десять дней по Ливии был нанесен удар, в ходе которого, предположительно, погибла одна из дочерей Каддафи. Президент заявил, что у США есть доказательства, что теракт координировался из Триполи через ливийское посольство в Восточном Берлине. Стало очевидным, что эти сообщения были перехвачены и рассекречены.

К этому времени у компании, а точнее, у стоящей за ней разведки уже не все шло гладко. Нигерийские власти, например, закупив оборудование в большом объеме, просто оставили его пылиться на складе. К тому же о "дырах" в безопасности стали задумываться и сотрудники Crypto AG.

"Слишком умная, чтобы не догадаться"

Инженер Питер Фрутигер, например, заподозрил, что его работодатели сотрудничают с немецкой разведкой, и убедился в этом, когда его несколько раз отправляли в Дамаск, чтобы выслушать жалобы сирийского правительства на неисправности в оборудовании. Без санкции начальства он исправил уязвимости в системе и… был за это уволен. В Агентстве национальной безопасности негодовали: нужно было оставить сотрудника в компании и найти способ заставить его сидеть тихо — за деньги, например.

Другой кадровой проблемой стала инженер Менгия Кафилиш. В Агентстве ее назначению не обрадовались, так как знали, что она "слишком умная, чтобы не догадаться". В итоге на "неполадки", которые обнаружила Кафилиш, закрыли глаза. Исправленную ею аппаратуру продали банкам, а правительствам продолжили поставлять уязвимую технику.

Вскоре грянул первый настоящий кризис. Иранцы давно подозревали, что с оборудованием Crypto AG что-то не так, и в 1989 году задержали представителя компании. Ганс Бухлер считался одним из лучших продающих менеджеров фирмы, а Тегеран, куда он часто ездил, был одним из крупнейших покупателей. В итоге его освободили через девять месяцев за один миллион долларов. Сумму в тайне передало иранским властям БНД, ЦРУ помогать отказалось, ссылаясь на принцип Вашингтона не платить за заложников. Бухлер вернулся домой и о тайне компании так и не узнал, но его не покидало ощущение, что иранцы были осведомлены о его работе куда лучше, чем он сам.

Ситуация обострилась, когда Бухлер появился на швейцарском телевидении в 1994 году. Инцидент в ЦРУ назвали кризисом "Гидра". Тогда на ТВ пришлось явиться и исполнительному директору компании Майклу Групу, чьи заявления, "возможно, и спасли программу", говорится в документах ЦРУ.

Вскоре после этого начали выходить журналистские расследования, из-за чего некоторые сотрудники уволились из Crypto AG, а несколько стран — Аргентина, Италия, Саудовская Аравия, Египет и Индонезия — расторгли или приостановили свои контракты. Ирана, на удивление, среди них не было.

История улеглась только спустя несколько лет, но от кризиса "Гидра" пострадали отношения ЦРУ и БНД. Одной из причин для недовольства друг другом был список стран, которым стоит поставлять уязвимое оборудование. Немцев обескураживало стремление коллег из США следить даже за союзниками и партнерами. Там жаловались, что "США хотят работать с союзниками так же, как со странами третьего мира", а "в мире разведки у них не было друзей".

После падения Берлинской стены приоритеты у немецкой разведки изменились. Берлин беспокоило, что, если дело "Минервы" будет раскрыто, в Европе им этого не простят. В 1993 году новый глава БНД сказал американцам, что Германия, вероятно, захочет выйти из партнерства по Crypto AG. Так и произошло, и БНД вскоре оказалась отрезанной от огромных объемов разведданных, которые продолжали собирать США.

Позднее, в 2013 году, документы, раскрытые бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, показали, что спецслужбы США на протяжении многих лет отслеживали мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.

© AP Photo / Andrew Harnik Полицейский на территории Агентства национальной безопасности США © AP Photo / Andrew Harnik Полицейский на территории Агентства национальной безопасности США

Закат и распад

В 1990-х развединформация от Crypto AG поступала по инерции, так как некоторые правительства просто не отключили старые швейцарские устройства после перехода на более продвинутые. А к новейшим системам шифрования на рубеже веков подступиться компании уже не удавалось. Агентство национальной безопасности вовсю пыталось использовать глобализацию Google, Microsoft и других американских технологических гигантов.

В 2017 году спецслужбы США наконец избавились от Crypto AG. Сначала продали головной офис в Цуге, затем и остальные активы. Одну из частей Crypto AG приобрела компания CyOne, единственным клиентом которой теперь является шведское правительство.

Международные активы компании приобрел шведский бизнесмен. Журналистам он рассказал, что сделал это потому, что Crypto AG когда-то принадлежала Борису Хагелину, но о том, что фирмой владела американская, а когда-то и немецкая разведка, он слышал впервые. Данные о связях Crypto AG с ЦРУ бизнесмен считал слухами, которые не следовало поднимать на переговорах.