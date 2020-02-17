Главным режиссером Росгосцирка стал Юрий Квятковский

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Театральный режиссер и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский станет новым главным режиссером Росгосцирка, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что Гия Эрадзе покинул свой пост главного режиссера и худрука компании по собственному желанию.
"Новым главным режиссером компании станет известный театральный режиссер и постановщик масштабных шоу-программ Юрий Квятковский", - сказано в сообщении.
По словам Квятковского, при выработке стратегии он учтет все особенности российской цирковой школы и приоритеты отечественного цирка.
"Основная задача, чтобы в цирке появились идеи. Похожий процесс мы наблюдали в театре лет 20 назад. Потому что очень много традиционного искусства, которое обязательно должно быть. Есть любители традиционного цирка, театра и музыки. Просто все это должно быть в балансе. Я смотрю программы и вижу большой перевес в сторону традиционализма, который я помню из детства. Должна возникнуть режиссура. Нужны авторы, нужны коллаборации с людьми, которые мыслят концептуально", - сказал режиссер, слова которого приводит пресс-служба.
Квятковский – выпускник школы-студии МХАТ курса Дмитрия Брусникина, работал с ведущими театрами и различными площадками не только в России, но и за рубежом, является одним из основателей творческой группы Le Cirque de Charles La Tannes.