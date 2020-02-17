Главным режиссером Росгосцирка стал Юрий Квятковский

"Основная задача, чтобы в цирке появились идеи. Похожий процесс мы наблюдали в театре лет 20 назад. Потому что очень много традиционного искусства, которое обязательно должно быть. Есть любители традиционного цирка, театра и музыки. Просто все это должно быть в балансе. Я смотрю программы и вижу большой перевес в сторону традиционализма, который я помню из детства. Должна возникнуть режиссура. Нужны авторы, нужны коллаборации с людьми, которые мыслят концептуально", - сказал режиссер, слова которого приводит пресс-служба.