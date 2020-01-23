Гия Эрадзе уходит с поста худрука и режиссера Росгосцирка

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главный режиссер и худрук Росгосцирка Гия Эрадзе покидает свой пост, но продолжит режиссировать для компании отдельные шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирковой компании.
"Главный режиссер и художественный руководитель Российской государственной цирковой компании Гия Эрадзе покидает свой пост, продолжив сотрудничество с Росгосцирком в статусе режиссера отдельных шоу. Решение связано с большими личными творческими планами и развитием собственных проектов, которые невозможно совмещать со столь ответственной работой", - сказано в сообщении.
"Будучи главным режиссером и художественным руководителем Росгосцирка, я не могу в полной мере заниматься другими проектами. В следующем году я стану режиссером юбилейного Международного циркового фестиваля в Монте-Карло – одно из главных мировых событий цирковой и культурной жизни. Все это требует новых идей и много времени", - сообщил Эрадзе, слова которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что новый руководитель творческого направления Росгосцирка будет объявлен в ближайшее время.
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