Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:43+0300
https://ria.ru/20200217/1564880812.html
Темой "Тотального диктанта" в этом году станет космос
https://cdn25.img.ria.ru/images/155266/65/1552666588_0:211:2804:1788_1036x0_80_0_0_fe617bf9cafc6b9a04a0d5a5ba8381f5.jpg
РИА Новости

Темой "Тотального диктанта" в этом году станет космос

16:43 17.02.2020
158
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант"
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тексты "Тотального диктанта" в 2020 году будут посвящены космосу - детству теоретика космонавтики Константина Циолковского и полету первого космонавта планеты Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы московского Музея космонавтики, поступившем в РИА Новости.
"Автором Тотального диктанта ― 2020 стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Четыре части про детство Константина Циолковского участники напишут 4 апреля. Пятая часть текста посвящена полету в космос Юрия Гагарина", - говорится в сообщении.
В пятницу в Музее космонавтики пройдет тестирование. Автор лично зачитает тестовый текст о полете Гагарина.
Четвертого апреля акция пройдет в тысячах городов по всему миру. Это будет 17-й Тотальный диктант.
Аудитория главного здания Казанского федерального университета
13 апреля 2019, 03:34
Акция "Тотальный диктант"
500000
Обсудить 0
Константин ЦиолковскийТотальный диктантКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)РоссияОбразование - Общество
Рекомендуем
Ювелирные украшения
Псковская таможня задержала ювелирные изделия на 1,3 миллиона рублей
Набережная Невы в Санкт-Петербурге. 17 февраля 2020
В Петербурге сильный ветер повалил 20 деревьев
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ
Здание правительства РФ
Правительство назвало угрозы устойчивости Рунета
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле
Лесовозы
Костромская область заинтересована в продаже в КНР фанеры и древплиты
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила работу студенческих отрядов в России
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Фестиваль День народного единства
АТОР: Россию стали чаще посещать иностранные туристы
Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink стартовала во Флориде
Врач в поликлинике
В 37 регионах зафиксировали превышение уровня заболеваемости гриппом
Автомобиль Cadillac CT6
Cadillac отзывает более 300 автомобилей в России
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Кормухин согласился участвовать в дебатах с Киркоровым
Константин Арановский
Эксперт назвал позицию судьи КС по СССР антироссийской
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Финляндия, Швеция, Дания, ФРГ, Нидерланды и Чехия обсудят реформу ВТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния