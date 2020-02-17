Темой "Тотального диктанта" в этом году станет космос

"Автором Тотального диктанта ― 2020 стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Четыре части про детство Константина Циолковского участники напишут 4 апреля. Пятая часть текста посвящена полету в космос Юрия Гагарина", - говорится в сообщении.