Темой "Тотального диктанта" в этом году станет космос

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тексты "Тотального диктанта" в 2020 году будут посвящены космосу - детству теоретика космонавтики Константина Циолковского и полету первого космонавта планеты Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы московского Музея космонавтики, поступившем в РИА Новости.
"Автором Тотального диктанта ― 2020 стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Четыре части про детство Константина Циолковского участники напишут 4 апреля. Пятая часть текста посвящена полету в космос Юрия Гагарина", - говорится в сообщении.
В пятницу в Музее космонавтики пройдет тестирование. Автор лично зачитает тестовый текст о полете Гагарина.
Четвертого апреля акция пройдет в тысячах городов по всему миру. Это будет 17-й Тотальный диктант.
13 апреля 2019, 03:34Акция "Тотальный диктант"